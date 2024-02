O deputado federal mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG) foi um dos dois parlamentares escolhidos para discursar nos atos políticos na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além dele, Gustavo Gayer (PL-GO) também falou aos manifestantes.

Segundo Nikolas, a manifestação é uma mensagem para muitas pessoas de que "homens e mulheres com o coração verde e amarelo não desistirão do nosso país". Ele acrescentou: "É também um recado para aqueles que estão desanimados e desesperançosos, de que este ato será marcado por uma geração de homens e mulheres que não desistiram e não desistirão."

"Nós estamos vivendo hoje uma era escura, mas ela antecede o amanhecer", continuou. "Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas um dia veremos novamente um presidente de direita eleito para liderar nossa nação."

Nikolas prosseguiu: "O presente pode ser deles, mas o futuro será nosso. Que Deus nos conceda essa percepção. Muito obrigado!"

Desde a manhã deste domingo (25/2), os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já se reúnem na Avenida Paulista. Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados. Segundo o advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, são esperadas 700 mil pessoas no ato.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, na sexta-feira (23/2), que o ato contará com um esquema reforçado de policiamento, com cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.