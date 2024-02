A Globonews decidiu não transmitir o ato na Avenida Paulista, em São Paulo, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe brasileiro está sendo investigado por tentativa de golpe de estado.

Já a CNN Brasil está transmitindo a manifestação, exibindo imagens dos discursos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG). No entanto, não estão reproduzindo os áudios das falas dos que estavam no palanque. A transmissão ficou ao vivo durante cerca de 20 minutos e foi interrompida para outra notícias do dia. A emissora não voltou ao ato para mostrar o discurso de Jair Bolsonaro.

A Band News mostrou imagens do ato na Avenida Paulista e transmitiu parte do discurso do ex-presidente da República com o áudio diretamente da Avenida Paulista.

A Jovem Pan também está transmitindo o ato, enquanto a BandNews vem trazendo apenas flashes dos discursos.

Desde a manhã deste domingo (25/2), os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já se reúnem na Avenida Paulista. Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados. Segundo o advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, são esperadas 700 mil pessoas no ato.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, na sexta-feira (23/2), que o ato contará com um esquema reforçado de policiamento, com cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.