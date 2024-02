O influenciador Felipe Neto usou as redes sociais para criticar o ato de bolsonaristas neste domingo (25/2). A manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua defesa no caso em que é investigado por tentativa de golpe.

Manifestação acabou



E mudou….. Nada.



Acharam q iam colocar terror numa de “olha o q vai acontecer se prenderem o Bolsonaro”.



Encheram 6 de 18 quarteirões da Paulista.



Sabe quem ficou assustado com isso?



Ninguém.



Tic tac… pic.twitter.com/Hr00tsabPe — Felipe Neto ???? (@felipeneto) February 25, 2024

O youtuber, crítico ferrenho do político e considerado um "inimigo" para os bolsonaristas, disse que o ato foi insignificante. “Manifestação acabou. E mudou… Nada”, escreveu. Para ele, a reunião foi uma tentativa de intimidar os responsáveis pela investigação. Mas a manifestação não conseguiu o efeito esperado. “Acharam que iam colocar terror: 'Olha o que vai acontecer se prenderem o Bolsonaro'. Encheram seis de 18 quarteirões da Paulista. Sabe quem ficou assustado com isso? Ninguém”, avaliou.

Leia mais: Ato na Paulista: Bolsonaro pede anistia para golpistas do 8/1



Felipe Neto fez diversos posts em crítica à manifestação, incluindo um em que disse que Bolsonaro confessou um crime. “Impressão minha ou o Bolsonaro admitiu, no meio do showzinho de hoje, que tinha conhecimento do documento do golpe que decretaria a prisão de Alexandre de Moraes? O cara confessou publicamente e ainda afirmou que o documento era legal. Não é possível”, publicou.

O ato deste domingo reuniu apoiadores de Bolsonaro, incluindo o governador Romeu Zema (Novo) e o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira. O evento assumiu um caráter religioso, já que todos os discursos feitos por deputados, senadores e até pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro continham orações pelo país.