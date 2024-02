O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não soube responder à Polícia Federal (PF) se é "cisgênero". Ele depôs à corporação na tarde dessa quinta-feira (22/2), mas optou por ficar em silêncio. A única questão que o ex-presidente se dispôs a esclarecer durante o interrogatório é se ele é cisgênero. No entanto, Jair Bolsonaro afirmou que não sabia o que significava. As informações são do portal UOL.

Cisgênero é o termo utilizado para classificar pessoas que se identificam com o sexo biológico. Dessa forma, como Jair Bolsonaro se identifica como homem e biologicamente nasceu no sexo masculino, ele se enquadra como cisgênero. A informação é solicitada pela corporação na hora de preencher a ficha do interrogado.

Depoimento

Jair Bolsonaro (PL) permaneceu em silêncio durante o depoimento realizado na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, nesta quinta-feira. A orientação foi feita pela defesa do ex-chefe do Executivo após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negar novo pedido dos advogados para que a oitiva fosse adiada.

O ex-presidente prestou depoimento no âmbito da investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, diversos aliados do ex-presidente foram interrogados ontem.