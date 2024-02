Em mensagem ao Congresso Nacional, nesta segunda-feira (5/2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elencou de forma elogiosa ações e programas do governo, falou da relação harmoniosa dos Três Poderes e citou o 8 de janeiro de 2023. O petista afirmou que "nunca se fez tanto pelo nosso povo em tão pouco tempo".

Sobre os ataques contra os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, o presidente disse que "nossa resposta à insanidade dos golpistas foi tornar a democracia brasileira ainda mais forte e nossas instituições ainda mais sólidas".

Lula disse que esses poderes se uniram e declararam que "nunca mais o Brasil aceitará desvarios autoritários". A mensagem do presidente foi lida no plenário da sessão do Congresso Nacional de reabertura do ano legislativo de 2024 pelo deputado Luciano Bivar (União-PE), que é o primeiro-secretário da direção da Câmara.



No momento crítico na relação com o Congresso, o presidente destacou o "importantíssimo" papel do Congresso Nacional nas conquistas do governo, como o marco fiscal, que permite que a população volte a fazer parte do Orçamento da União. Lula citou a promulgação da reforma tributária, "um feito extraordinário" da Câmara e do Senado.

"Em conjunto com os esforços do Executivo, ambas as Casas conseguiram criar as bases para um novo modelo tributário muito mais racional, justo e eficiente", disse.

Programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida o Mais Médicos, o Brasil Sorridente, e a Farmácia Popular, que retornaram neste terceiro mandato do presidente, foram citados por Lula como ações de inclusão social. O presidente falou sobre a violência de gênero, igualdade racial e da necessidade de proteção aos povos indígenas.



Os avanços na economia foram lembrados por Lula, como a valorização do salário mínimo, a Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres, entre outros indicadores.

"A seriedade na condução da política econômica possibilitou que fechássemos 2023 com a inflação baixa e dentro da meta. Nosso Produto Interno Bruto (PIB) cresceu bem acima do que muitos estimavam no início do ano. Voltamos a gerar empregos com carteira assinada. E caminhamos para seguir crescendo de forma consistente nos próximos anos", disse Lula.