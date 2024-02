A deputada Andreia de Jesus (PT) manifestou seu interesse em concorrer nas eleições municipais para prefeito(a) de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Minas Gerais, colocando seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores.

O nome da parlamentar surgiu como opção após discussões internas no PT de Neves. Durante uma reunião, Andreia de Jesus foi sondada para assumir a candidatura.

No sábado (3/2), a deputada postou uma foto no diretório do partido na cidade. "Muita confluência, diálogo e debates importantes com a nossa militância sobre os desafios da nossa cidade."

Em conversa com o Estado de Minas, a deputada expressou estar "com bastante vontade" de participar do pleito, visando representar o projeto que o presidente Lula (PT) está "implementando no país, com foco em mais inclusão social, direitos e oportunidades para Neves".

A confirmação da candidatura da deputada ainda não é definitiva. Com o nome em consideração, o partido agora inicia um processo interno de debates para tomar uma decisão.