O governador Romeu Zema (Novo) deverá participar da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. O chefe do Executivo nacional estará em Belo Horizonte na próxima quinta-feira (8/2), e o governador, por sua vez, aguarda a confirmação da agenda para aceitar oficialmente o convite.

Os articuladores do petista já entraram em contato com o governo mineiro. Segundo pessoas próximas ao governador, Zema deve aceitar o convite.

Mais cedo, ao Estado de Minas, o deputado Rogério Correia (PT), confirmou que Lula convidou o governador para o encontro. "O presidente reconhece a importância de ajudar o estado, independentemente da afiliação partidária do governador", afirmou.

Como adiantou o "EM Minas", depois de enviar um ofício para que possa se encontrar com o presidente, Zema aguardava um sinal do petista para organizar a agenda. Para Zema, um encontro com Lula poderia ser benéfico, visto que o governador colocou a resolução da dívida mineira com a União como sua prioridade neste primeiro semestre.

A visita a Minas é relevante porque é a primeira vez que Lula volta ao estado, segundo maior colégio eleitoral, desde a vitória em 2022. Em Belo Horizonte, ele vai anunciar, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, o novo calendário do leilão de concessão da BR-381, obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e a decisão de aportar recursos federais na obra.

Com a retomada das viagens nacionais, Lula busca se reaproximar da população, depois de um primeiro ano em que priorizou a agenda internacional, elevar sua popularidade, e impulsionar as pré-candidaturas de seu campo político, a fim de reverter a força eleitoral do bolsonarismo, que não arrefeceu.

Essa é a primeira vez que Lula e Zema devem sentar juntos. O governador mineiro é apoiador o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Minas, ele deve repetir o gesto que teve com governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quando, na semana passada, tirou fotos e trocou afagos com o adversário, em evento para anunciar o acordo entre os governos federal e estadual sobre a construção do túnel Santos-Guarujá.