Minas Gerais foi um dos sete estados em que o presidente não esteve presente no primeiro ano de seu terceiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu antecipar a sua visita a Belo Horizonte para a próxima quarta-feira (7/2), um dia antes da data prevista anteriormente. A informação foi confirmada pelo deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia (PT).

"Atenção! Lula em BH com data antecipada. Dia 7/2, quarta-feira, 10h, no Minas Centro. Objetivo: investimentos em Minas, anúncio de novos repasses para obras de infraestrutura e programas sociais. Presença de ministros, parlamentares, membros dos Poderes e lideranças do nosso estado e imprensa", escreveu Correia em sua página nas redes sociais.

Conforme informado pelo Estado de Minas, a agenda inicial também previa uma visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde Lula pretende visitar a Universidade Federal (UFJF).

Ausência de Lula

Minas Gerais foi um dos sete estados em que o presidente não esteve presente no primeiro ano de seu terceiro mandato. A falta de diálogo com o governador Romeu Zema (Novo) foi apontada como uma das maiores dificuldades do petista para visitar Minas Gerais.

Leia: O ano em que Lula não visitou Minas Gerais