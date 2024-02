O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sua primeira visita do mandato a Minas Gerais marcada para a próxima semana. A viagem acontecerá na quarta (7/2) e na quinta-feira (8/2) e terá duas paradas: uma em Belo Horizonte e outra em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

A agenda na capital teria como objetivo fazer anúncios sobre investimentos no estado de uma forma geral. Já na Zona da Mata, o presidente pretende visitar a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). À reportagem, o Palácio do Planalto confirmou a data e os destinos, mas ainda não há uma detalhamento da agenda. A vinda ocorrerá após uma visita ao Rio de Janeiro, onde o petista estará na terça (6/2).

Minas Gerais foi um dos sete estados em que o presidente não esteve presente no primeiro ano de seu terceiro mandato. A falta de diálogo com o governador Romeu Zema (Novo) foi apontada como uma das maiores dificuldades do petista para visitar Minas Gerais.

Outra preocupação dentro do Partido dos Trabalhadores é que Lula, vencedor das eleições em Minas, obteve um resultado bastante disputado no estado, destacando-se como o pleito mais acirrado de todo o país. Por isso, o governo teria preservado a imagem do presidente, buscando conquistar uma maior avaliação positiva dos mineiros.

Agora, Lula precisa de Minas. Com grandes nomes escolhidos pelo partido para concorrer ao pleito deste ano, como Rogério Correia em BH, Marília em Contagem e Margarida Salomão em Juiz de Fora, o petista traz reforço para conquistar fôlego na eleição.

Em BH, a situação do presidente parece ser mais positiva. O PT já realizou diversas reuniões, lideradas pela presidente da legenda, Gleisi Hoffman. A intenção é conquistar a capital por meio de uma frente única da esquerda capaz de superar o bolsonarismo - Bolsonaro teve maioria dos votos na Grande BH em 2022.

Rogério Correia inclusive tem realizado reuniões para traçar estratégias para trazer o presidente. Ele esteve com Lula na Conferência Nacional de Educação (Conae), onde, segundo interlocutores, o chefe do Executivo garantiu que visitaria o estado. A programação ainda precisa ser confirmada.

Caso se concretize a visita na próxima semana, Lula estaria se adiantando à ideia inicial de agenda em Minas Gerais. Ao Estado de Minas, o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG), havia afirmado que a vinda do presidente ao estado só se daria após o carnaval.