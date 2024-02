O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, na manhã desta terça-feira (30/1), a acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou que o governo Lula tem o perseguido. Ao responder à acusação, o petista disse que o ex-presidente falou "uma grande asneira", pois a administração federal não intervém na Polícia Federal (PF), muito menos na Justiça.

"Ele (Jair Bolsonaro) falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos na Justiça. Ou seja, você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte, que mandou fazer busca e apreensão, sob suspeita de utilização com má-fé pela Abin, dos quais o delegado responsável era ligado à família Bolsonaro, e a Polícia Federal foi cumprir um mandato da Justiça. Eu não vejo nenhum problema anormal se é uma decisão judicial", disse Lula em entrevista à CBN Recife.



"O que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas tenham o direito a presunção de inocência, que eu não tive. Eu acho que as pessoas que não devem não temem", completou o presidente.

Lula também defendeu a autonomia da Polícia Federal e acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir nos trabalhos da corporação. "O cidadão (Jair Bolsonaro) que está acusando foi Presidente da República. Ele lidou com a Polícia Federal. Ele tentou mandar na Polícia Federal. Trocava superintendente ao seu interesse. Eu acho que tem funcionar as coisas de acordo com o interesse da instituição", disparou.

Em sua fala, o presidente também disse que as operações deveriam manter em sigilo os nomes dos investigados até que as provas fossem concretas.

"A Polícia Federal é uma instituição muito importante para o Brasil. É a chamada polícia da inteligência, do combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas. Eu tenho um profundo respeito à Polícia Federal. Mas acho que a Polícia Federal não pode exorbitar em fazer pirotecnia. Todo mundo sabe o que eu penso, quer investigar, investiga, mas não faz show pirotécnico. Não fica divulgando o nome das pessoas antes de ter provas concretas contra as pessoas. Não fica destruindo a imagem das pessoas antes de apurar", opinou.

Jair Bolsonaro acusa governo Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro acusou, nessa segunda-feira (29/1), o governo Lula de "persegui-lo". A declaração ocorreu após o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) ser alvo de uma operação da Polícia Federal.



Bolsonaro ainda afirmou que nada será encontrado. “Eles querem me associar a essa ‘Abin paralela’ mas não vão encontrar nada. É uma pesca em piscina. Não vão tirar um peixe. Estou sendo perseguido pelo governo do Lula”, disse Bolsonaro à rede CNN.

Operação contra Carlos Bolsonaro

A operação da PF investiga o monitoramento ilegal de autoridades públicas e outros cidadãos no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que como objetivo identificar destinatários e beneficiários das informações obtidas pelo uso indevido da agência.

De acordo com a PF, a operação "busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas".



Mandados de busca e apreensão foram autorizados para a residência e o gabinete de Carlos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.