O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se manifestou nesta quarta-feira (24/1) sobre as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23). Em sua página nas redes sociais, ele deu uma indireta ao prefeito Fuad Noman (PSD).

"Fortes chuvas causaram estragos em BH. As forças de segurança do Estado somaram esforços pra amenizar os danos. O governo de Minas está investindo na construção de cinco bacias de contenção na capital. Mas ainda é preciso Gestão na cidade que por muitos anos cresceu sem planejamento", escreveu Zema no Twitter.

O Estado de Minas pediu um posicionamento da prefeitura, mas não obteve nenhum retorno até a publicação desta matéria.

Calmaria e tempestade

A aproximação entre Zema e Fuad no fim do ano passado deu lugar, neste começo de 2024, a atritos e posicionamentos distintos. Primeiro, no evento do 8 de janeiro organizado pelo Senado, quando o governador se ausentou e o prefeito esteve presente. Depois, com trocas de farpas sobre o carnaval da capital mineira e, agora, com a declaração de Zema e outros políticos bolsonaristas sobre a chuva em Belo Horizonte.