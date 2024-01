As trocas de farpas entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o Governo de Minas Gerais ganharam um novo capítulo nesta segunda-feira (22/1). Durante a abertura oficial do Carnaval, o prefeito Fuad Noman (PSD) criticou o vice-governador Mateus Simões (Novo) e ressaltou que a festividade é do povo.

"O vice-governador andou falando umas bobagens de quem não conhece o Carnaval, parece que nem participou do Carnaval no ano passado, deve ter viajado, então falou umas bobagens", comentou Noman ao ser indagado sobre a relação com a organização da festividade com a gestão de Romeu Zema (Novo).

O prefeito também comentou que o Estado "aportou, com patrocínio, R$ 4 milhões" dos R$ 30 milhões que será gasto com a festa.

"Carnaval não é meu nem dele, não é de nenhum dos patrocinadores, é do povo", comentou Fuad, alegando que a responsabilidade do município é fazer a preparação.

Na última quinta-feira (18/1), Simões afirmou que o investimento de R$ 3,5 milhões do Estado na capital mineira tem como objetivo não deixar a celebração se "apequenar" e afirmou que o evento "perdeu potência".

Leia também: ‘Quem nunca ajudou, agora quer aproveitar’, diz Fuad sobre Carnaval de BH

Apesar da fala, segundo dados apresentados pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), encarregada da organização da festa, o número de pessoas aumentou em 700 mil de 2020 para 2023, salto de 4,5 milhões para 5,2 milhões (não houve Carnaval em 2021 e 2022, devido à pandemia). Esse avanço também foi acompanhado por movimentação financeira e quantidade de blocos.

Anteriormente, o prefeito havia respondido que "quem antes nunca ajudou (na preparação do Carnaval), agora quer aproveitar. Isso é bom". A fala foi em resposta a outra manifestação de Simões, que havia dito que as ações da PBH e do Governo de Minas estavam sendo feitas de forma independentes.