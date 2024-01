Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski afirmou, nesta terça-feira (23/1), que "está muito otimista" para assumir a pasta. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) destacou que tem grandes desafios pela frente, como o combate a facções criminosas.

"Estou otimista. Estamos com as instituições consolidados, haveremos de resolver as dificuldades. Temos um desafio em relação à segurança, ao combate ao crime organizado. Afeta o cidadão comum, os trabalhadores mais pobres", disse Lewandowski.

Ele realizou uma reunião de transição com o atual ocupante da pasta, Flávio Dino, que voltará para o Senado dia 1° de fevereiro e, no dia 22 do mesmo mês, ocupará uma das vagas do Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro, que ocorreu na sede do Ministério da Justiça, na Esplanada, contou com a equipe de Dino e com a que está sendo montada por Lewandowski.

"Sorte, sucesso e proteção de Deus"



Flávio Dino, por sua vez, destacou que a pasta a ser comandada por Lewandowski tem mais de 400 anos de existência e desejou sorte ao novo gestor.

"Já foi Ministério do Interior, alguns países ainda adotam esta nomenclatura. Hoje, cuida de legislação, segurança pública, direitos digitais, polícia penal, direito do consumidor, é uma pasta bastante ampla. Quero lhe desejar sorte, sucesso e proteção de Deus. Tenho certeza que o senhor precisará das três", disse.