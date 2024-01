O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (11/1), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski como novo Ministro da Justiça. Lewandowski irá substituir Flávio Dino, nomeado novo ministro da Suprema Corte em dezembro do ano passado.

No anúncio, Lula disse que Dino está prestando um serviço "extraordinário à Justiça brasileira". A posse de Dino no STF está marcada para o dia 22 de fevereiro. De acordo com o presidente Lula, ele permanece à frente do Ministério da Justiça até o dia 1º de fevereiro, quando Lewandowski assume o cargo.

"Eu acho que o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um com sua função", disse Lula ao anunciar o novo nome para a pasta.

O presidente também ressaltou que ele e Lewandowski ainda irão conversar sobre a formação da equipe, e discutir sobre quem fica e quem sai da pasta.

Desde o anúncio da indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, Lewandowski já era visto como favorito para assumir a pasta.

"Eu tinha conversado com o Lewandowski, feito uma proposta para ele e eu sabia das atividades privadas, conheço a família dele, a mulher dele e achei que ela iria colocar dificuldade 'meu amor, vamos viver a nossa vida agora, deixa pra lá esse negócio de política' e, graças a Deus, a Iara teve a compreensão de falar 'eu sei que você que ir meu amor, então vá' e ontem ele me comunicou que aceita ser o novo ministro da Justiça deste país", disse Lula em tom de brincadeira.