O palco em que estava o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), desabou durante entrevista coletiva, nesta terça-feira (23/1). O acidente aconteceu na cidade de Cândido Mota, na abertura da 17ª edição da CooperShow, uma das principais feiras do agronegócio paulista.

Acompanhavam o governador no palco do evento o secretário estadual da Agricultura, Guilherme Piai, assessores, seguranças e políticos locais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A entrevista coletiva com Tarcísio continuou em outro local.

O acidente aconteceu na “Recepção Coopermota”, um dos quatro espaços do evento, e onde autoridades políticas estavam reunidas. O governador também seguiu com agendas nas cidades de Marília e Presidente Prudente.