O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), que foi líder do governo Bolsonaro, elogiou a nova política industrial anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa segunda-feira (22/1). Em suas redes sociais, Barros disse que o programa é uma "excelente iniciativa do governo federal".

O montante investido nas ações do programa "Nova Indústria Brasil" é de cerca de R$ 300 bilhões, recurso que virá em parte do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Nos bastidores, o comentário do ex-líder do governo Bolsonaro teria incomodado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pessoas próximas ao ex-chefe do Executivo dizem que Bolsonaro está refletindo se irá apoiar Barros caso ele dispute uma possível eleição suplementar no Senado no caso do mandato do senador Sergio Moro (União-PR) ser cassado, conforme informado pela Carta Capital.

Nas redes sociais, o parlamentar foi chamado de “traidor” e “vendido”.

Excelente iniciativa do Governo Federal. pic.twitter.com/UwE8N0qYne — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) January 22, 2024

Ricardo Barros está de licença do Congresso Nacional para chefiar a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do estado do Paraná.