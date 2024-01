Após um ano de mandato, a avaliação positiva do governo Lula (PT) é de 42,7%, segundo nova pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta terça-feira (23/1). De acordo com o levantamento, 14,2% dos eleitores avaliam a gestão petista como "ótima", enquanto 28,5% avaliam como "boa".

Conforme a pesquisa, a avaliação negativa do governo federal é de 27,9%, sendo apontada como "ruim" para 7,7% dos entrevistas e "péssima" para 20,2% dos eleitores. Outros 28,1% avaliam como regular a administração e 1,3% não soube responder.

Desempenho de Lula

Segundo o levantamento, 55,2% dos eleitores aprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente à administração do governo, enquanto 39,6% desaprovam. 5,2% dos entrevistados não souberam responder.

Entre os que aprovam a atuação do petista, 78,3% dos entrevistados acreditam que o presidente deve tentar a reeleição em 2026. Neste segmento, 16,5% dos eleitores não concordam e 5,2% não sabem avaliar.

A pesquisa também questionou aos entrevistados se eles aprovariam a gestão do presidente Lula caso ele conseguisse reduzir a inflação, melhorasse a economia, reduzisse o desemprego e melhorasse a qualidade de vida do brasileiro. Nesse corte, 63,3% disseram que sim, poderiam passar a aprová-lo sob essas condições. Outros 34% mantêm o posicionamento e continuariam a desaprovar a atuação de Lula. 2,7% dos entrevistados não souberam avaliar.

Melhor que o governo Bolsonaro

Para 47,9% dos entrevistados, o governo Lula está melhor do que o governo Bolsonaro (PL). Para 22% está igual, e para 28,6% está pior. 1,5% não sabe avaliar.

A pesquisa foi feita com 2.002 eleitores, entre os dias 18 e 21 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.