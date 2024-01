O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a prometer isenção de imposto de renda para aqueles que recebem dois salários mínimos. Recentemente, um estudo da Unafisco Nacional apontou que trabalhadores com renda de até dois salários mínimos voltarão a pagar o Imposto de Renda pois, segundo a entidade, a recente correção do salário mínimo impactou diretamente a faixa de renda antes considerada isenta. A possibilidade de pagamento de imposto de renda para este grupo gerou diversas críticas, especialmente por parte da oposição.

Em entrevista à Rádio Metrópole, na manhã desta terça-feira (23/1), o presidente Lula prometeu alterações na tabela de isenção para isentar essa parcela da população. “Com o reajuste do salário mínimo, parece que as pessoas que ganham dois salários mínimos vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer a mudança agora para quem ganha até dois mínimos não pague imposto de renda”, declarou.

O presidente Lula também disse que a sua expectativa é de até o fim do mandato isentar toda a população que recebe até R$ 5 mil. “Eu tenho compromisso de chegar até o final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5 mil. É um compromisso de campanha, mas, sobretudo, compromisso de muita sinceridade. Nesse país quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga”, pontuou.

“O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, que são difíceis, porque nós precisamos saber que na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde a gente vai pegar outro dinheiro, mas nós vamos fazer tudo que nós prometemos porque é bom para o Brasil, bom para o povo brasileiro”, completou.

Aumento do salário impacta IR

Segundo Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional, o aumento de 10,16% em 2024 elevou os ganhos para quem recebia até dois salários mínimos no ano passado (R$ 2.640), agora passando a R$ 2.824. Como o governo não corrigiu a tabela de isenção, essa parcela da população volta a ser tributada, recolhendo R$ 13,80 de imposto todo mês.