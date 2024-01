Futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino afirmou que recebeu “orientações de grande importância” da ministra aposentada Rosa Weber, de quem “herdará” os processos para análise. Os magistrados se encontraram na segunda-feira (8/1).

“Há um ano, estava no STF com a então ministra-presidente Rosa Weber, devolvendo a Constituição que a Polícia Federal recuperou nas mãos de um dos invasores do edifício do Tribunal. Ontem [segunda-feira], tive a alegria de receber a visita da ministra Rosa, já na condição de seu sucessor indicado, o que jamais imaginei. E obtive dela orientações de grande importância”, pontuou o ministro da Justiça.

Há um ano, estava no STF com a então ministra-presidente Rosa Weber, devolvendo a Constituição que a Polícia Federal recuperou nas mãos de um dos invasores do edifício do Tribunal. Ontem tive a alegria de receber a visita da ministra Rosa, já na condição de seu sucessor indicado,… pic.twitter.com/JpY7QgIWoc — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) January 9, 2024

Flávio Dino deve deixar a pasta da Justiça ainda esta semana e sua posse no Supremo está prevista para 22 de fevereiro. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski para o cargo de Dino até esta quinta-feira (11/1). Lewandowski e Lula se reuniram na última segunda para tratar da nomeação.

Outro cotado à vaga, o advogado do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, falou ao Correio, durante o ato de um ano dos ataques aos Três Poderes no Congresso, que o mais provável é que o ministro do Supremo aposentado em abril do ano passado seja o escolhido para se tornar ministro da Justiça.