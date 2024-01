BRASÍLIA - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) condenou os ataques contra a democracia que marcam 1 ano neste 8 de janeiro. Em conversa com o Estado de Minas, o parlamentar chamou as ações de "barbárie" e disse que aqueles que foram até Brasília e participaram dos atos são "traidores da constituição".

"Naquele período eu era Líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e antecipei a minha volta para Brasília para reafirmar a importância da democracia. Solicitei ao STF a imediata prisão de todos os ônibus e dos seus ocupantes que participaram daquela tarde de horrores, promovida pelos bolsonaristas golpistas que invadiram e destruíram a sede dos três poderes da República", contou . "Fora da democracia é barbárie. Aprendemos com o saudoso Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traídor da pátria", finalizou.



O deputado não respondeu se vai à cerimônia desta segunda que marca 1 ano dos ataques.

O ato será realizado hoje no Salão Negro do Congresso Nacional. O governador Romeu Zema (Novo) estará no local ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento deve ter a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e outras autoridades.

A cerimônia, originalmente, seria batizada de Democracia Restaurada, mas o nome provocou insatisfação entre congressistas. Lula, então, rebatizou o ato como Democracia Inabalada, slogan que o STF havia utilizado em uma campanha institucional de 2023.



O Supremo irá lançar um museu nesta segunda. Na cerimônia, os ministros irão relembrar os ataques contra a Casa e outros poderes.