BRASÍLIA. No aniversário de 1 ano dos ataques contra os Três Poderes, a Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã, desta segunda-feira (8), mandados contra suspeitos de financiar e fomentar os atos golpistas.

Essa 23ª fase cumpre 47 mandados de busca e apreensão e um de prisão. As buscas são nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Informação foi dada pela TV Globo e confirmada pelo Estado de Minas.

A operação é autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes também determinou ainda bloqueio e indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Segundo as investigações, os prejuízos ao patrimônio público beiram os R$ 40 milhões.

Os nomes dos alvos não foram divulgados até a última atualização desta reportagem.