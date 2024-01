BRASÍLIA. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai comparecer o evento desta segunda-feira (8/1), que marca a data de um ano dos atos golpistas em Brasília. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Executivo mineiro estará no Congresso Nacional.

O ato para marcar o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 será realizado hoje no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento deve ter a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e outras autoridades.



8 de janeiro: 58 mineiros são monitorados por tornozeleira eletrônica



A cerimônia, originalmente, seria batizada de Democracia Restaurada, mas o nome provocou insatisfação entre congressistas. Lula, então, rebatizou o ato como Democracia Inabalada, slogan que o STF havia utilizado em uma campanha institucional de 2023.





No STF, também haverá a abertura de uma exposição que relembra os ataques de 8 de janeiro.