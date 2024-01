BRASÍLIA - Perguntado pelo Estado de Minas sobre os atos do dia 8 de janeiro, que marcam 1 ano dos ataques contra a democracia hoje, o senador Cleitinho (Novo-MG) questionou os gastos do governo com o museu sobre o atentado. Nesta segunda-feira (8/1), o Supremo Tribunal Federal (STF) lança um museu para recordar os ataques contra os Três Poderes.

Segundo Cleitinho, "houve uma mistura de omissão, incompetência e cumplicidade" para lidar com os atos. "E ainda tem coragem de gastar 40 milhões de reais em um museu", seguiu.



O ato para marcar o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 será realizado hoje no Salão Negro do Congresso Nacional. O governador Romeu Zema (Novo) estará no local ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento deve ter a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e outras autoridades.

O senador não estará no evento.

8 de janeiro: 58 mineiros são monitorados por tornozeleira eletrônica

A cerimônia, originalmente, seria batizada de Democracia Restaurada, mas o nome provocou insatisfação entre congressistas. Lula, então, rebatizou o ato como Democracia Inabalada, slogan que o STF havia utilizado em uma campanha institucional de 2023.



O Supremo irá lançar um museu nesta segunda. Na cerimônia, os ministros irão relembrar os ataques contra a Casa e outros poderes.