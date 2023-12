O Ministério dos Transportes, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicou no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (19/12), a licitação para o leilão da BR-040 no trecho entre Nova Lima e Juiz de Fora, em Minas Gerais. O trecho será leiloado em 11 de abril de 2023.

No início do mês, a ANTT tinha aprovado com ressalvas o edital para o projeto de concessão deste trecho da rodovia, que possui 232 quilômetros de extensão. Estão previstos mais de R$ 9 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos de concessão.

Anteriormente, a proposta abrangia o trecho entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro (RJ), mas devido a uma decisão do Ministério dos Transportes, o projeto foi alterado após novos estudos, com a divisão em dois trechos: de BH a Juiz de Fora e de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. O edital precisou ser reaberto porque a concessionária que assumiria o trecho, desistiu do projeto.



Agora, nesse novo edital, está previsto a duplicação de quase 164 quilômetros da rodovia, a implantação de 42 km de faixas adicionais, mais de 15 km de vias marginais, além de outras melhorias para otimizar o tráfego no trecho entre Juiz de Fora e BH.

Além disso, o edital do projeto prevê a transição operacional entre a operadora atual, a Via 040, e a futura vencedora do certame.

Leilão vai acontecer na bolsa de valores de SP (B3).