Manhuaçu concentra alguns dos piores quilômetros da rodovia, sem duplicação e com asfalto deteriorado CNT/Divulgação.

Na temporada de festas e de férias escolares, viajantes que têm a missão de procurar seus destinos pelas curvas da BR-262 encontram uma via estreita tanto no Triângulo Mineiro quanto no sentido Vitória, mas os perigos de quem segue para terras capixabas vão além das pistas de estrutura limitada, das chuvas e do grande volume de veículos nesta época do ano. A rodovia federal que há mais de uma década é rejeitada em leilões de concessão tem longos segmentos com asfalto em estado crítico e um traçado que desafia a habilidade e a paciência dos motoristas. É o que mostra a segunda reportagem da série do Estado de Minas que traz um guia exclusivo trecho a trecho rumo a alguns dos destinos mais procurados pelos mineiros e de suas condições, a partir dos mapas da Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Rodovias 2023.

Na primeira reportagem, o EM mostrou as condições da BR-381 como ponto de partida para roteiros rumo ao Vale do Aço, Porto Seguro (BA) e São Paulo. Na sequência, a série vai abordar o estado da BR-040, rumo a Brasília e ao Rio de Janeiro, além da BR-135, até Montes Claros, BR-356, para Ouro Preto, e MG-050 com destino à região do Lago de Furnas, no Sul de Minas.

A Pesquisa CNT de Rodovias 2023 mostra que Minas tem 43,1% das vias inspecionadas em condições de pavimento, sinalização e geometria ruins ou péssimas, 35,6% em estado regular e 21,3% em situação boa ou ótima. Essas avaliações são compostas da média dos três indicativos, considerados pela CNT como “estado geral” da estrada.

Na BR-262, no sentido Vitória e com destino a Guarapari, as condições são muito mais precárias, sobretudo em trechos compreendidos entre Rio Casca, em Minas Gerais, e Muniz Freire (ES). Levando em consideração 636 quilômetros percorridos pelos pesquisadores da CNT, entre João Monlevade (depois do trevo da BR-381) e Guarapari, mais de um quarto dessa extensão, ou 163 quilômetros (26%), foram considerados ruins. A maior parte do trecho, com 319 quilômetros (50,1%), entrou no conceito regular. Já no Espírito Santo, na Grande Vitória e em Guarapari, as condições sobretudo da BR-101 se elevam para ótimas em 154 quilômetros.

O estado mais crítico das estradas desse roteiro se refere, segundo a avaliação dos pesquisadores, à geometria do percurso, que avalia traçado, largura das pistas, pontes e passagens. O quesito é considerado péssimo nos 35 quilômetros entre o distrito de Realeza, pertencente a Manhuaçu, após a interseção com a BR-116, até Martins Soares, já na divisa com o Espírito Santo. E as condições mais críticas são novamente encontradas do lado capixaba, nos 56 quilômetros de serras com curvas fechadas e poucos pontos de visibilidade para ultrapassagem de Martins Soares (MG), na divisa, e Muniz Freire (ES). O conceito ruim é aplicado a dois longos trechos: nos 142 quilômetros entre Rio Piracicaba e Manhuaçu (Realeza), em 14 quilômetros dentro de Martins Soares e no Espírito Santo, nos 123 quilômetros entre Muniz Freire e Viana.

Buracos desafiam motoristas e veículos

Um dos fatores que mais castigam os motoristas e veículos – muitas vezes obrigando que manobras bruscas sejam feitas na tentativa de evitar danos, mas aumentando o risco de acidentes – são as condições precárias do pavimento da estrada. São buracos, asfalto degradado e remendos que ameaçam pneus e suspensão, podendo causar saídas de pista e até capotagens. Já desviar desses obstáculos, dependendo da velocidade e do tráfego, pode acabar em acidentes na pista simples e sinuosa.

Também na região serrana do Espírito Santo, quando a pista cheia de curvas enfrenta ainda altos e baixos, além de risco de formação de neblina, as sequências de buracos e remendos voltam a ameaçar condutores e veículos. São mais 56 quilômetros de pavimento de conceito “ruim” entre Martins Soares, na divisa com o Espírito Santo, e Muniz Freire (ES). A diferença entre o asfalto ruim e o péssimo, para efeito de comparação, é que o pior deles significa a ruína total do pavimento.

A qualidade da sinalização que auxilia o motorista a se orientar, antecipar manobras e ameaças é considerada ruim também nos 56 quilômetros entre Martins Soares e Muniz Freire, bem como em Minas Gerais nos 70 quilômetros entre Rio Casca e Manhuaçu, mais uma vez na chegada ao distrito de Realeza, na altura do cruzamento com a BR-116.



Trecho melhor, mas com alerta ligado

Ainda que a BR-262 seja uma via de pista única na maior parte da sua extensão, as condições da rodovia na direção do Triângulo Mineiro são muito superiores ao caos que o motorista encontra na viagem em Vitória. De Betim, na Grande BH, a Campo Florido, no Triângulo, foram considerados 558 quilômetros pelo levantamento da reportagem sobre os mapas da pesquisa CNT. Desses, a maioria, 383 (69%) entrou na categoria de bom estado geral, enquanto 155 quilômetros (28%) são regulares e 20 foram classificados como ótimos – o melhor conceito em segmento fica dentro de Uberaba.

Nesse segmento da rodovia, o trecho com pior resultado na pesquisa CNT tem 105 quilômetros, entre Araxá e Uberaba, onde a geometria da pista foi considerada ruim pelos pesquisadores. Um dos melhores segmentos fica entre Betim e Nova Serrana, constituído de 85 quilômetros de vias duplicadas, muitos deles com separação física entre os sentidos de tráfego. Mas há também trechos críticos com altos índices de acidentes, como a Serra da Boa Vista, em Mateus Leme. A rodovia é concedida e pedagiada.

Um fator em comum dos dois sentidos da BR-262, tanto rumo ao Triângulo Mineiro quanto a Vitória, é a característica de ser uma via quase completamente em pista simples, com uma faixa de rolamento para cada sentido, o que limita muito a velocidade, sobretudo nas épocas de grande movimento. Essa dinâmica foi estudada e é descrita nos manuais do Conselho Nacional de Pesquisa de Transporte dos Estados Unidos. O órgão de regulação considera agravantes a falta de separação física entre pistas opostas – o que no caso da 262 ocorre nos dois extremos – e “problemas geométricos como curvas excessivas”, muito presentes no trecho da estrada para Vitória.

“O maior fator de risco surge com o aumento do volume de veículos ou restrições geométricas (curvas, estreitamentos, pontes). Aumenta a dificuldade de se ultrapassar veículos mais pesados e lentos, provocando então um trânsito lento em determinadas horas do dia. A necessidade de se ultrapassar um veículo aumenta proporcionalmente com o volume de tráfego, resultando, assim, em uma redução do fluxo na faixa de sentido oposto, ao contrário do que ocorre em rodovias onde existem delimitações entre as faixas”, aponta o órgão norte-americano.

Engenharia para evitar armadilhas

Os riscos trazidos pela falta de manutenção, multiplicação de buracos e remendos em rodovias são componentes destacados em trabalhos da escola de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema, no Sul de Minas. “Muitas das vezes, os motoristas não têm como escapar das falhas das vias asfálticas, por elas estarem espalhadas pelo trajeto todo. As patologias em pavimentos asfálticos podem surgir devido a um projeto deficiente, pela técnica de construção inadequada ou ainda pela falta de manutenção (fundamental para que atinja a vida útil estimada). A melhor forma de prevenir o aparecimento dos defeitos é observar a qualidade em três pilares: com um bom projeto, uma execução conforme a boa técnica e a constante e periódica manutenção preventiva e corretiva”, diz um dos estudos.