A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13/12), os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet para Procuradoria-Geral da República (PGR).

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga da ex-ministra Rosa Weber, Dino, que é ex-juiz e atual ministro da Justiça, recebeu 17 dos 27 votos. Outros 10 parlamentares votaram contrários a indicação.

Já Gonet teve uma aprovação mais tranquila, recebendo 23 votos favoráveis e apenas quatro contrários.

Agora, as indicações de Dino e Gonet vão ao plenário do Senado, onde precisam de 41 dos 81 possíveis votos. Parlamentares de situação e oposição já dão como certa a aprovação do ex-juiz no cargo.

Leia também: Dino brinca ao responder Moro sobre como usará suas redes sociais

Durante a sabatina, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) chegou a afirmar que, apesar de votar contrário, ele renunciaria ao mandato caso o maranhense não fosse aprovado.