O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) afirmou, nesta quarta-feira (13/12), durante a sabatina do ministro Flávio Dino (PSB-MA) para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que o postulante à vaga será aprovado e que, se não for, ele irá renunciar ao mandato. Apesar da afirmação, o parlamentar mineiro disse que irá votar contra o nome do ex-juiz.

"Eu tenho certeza, ele vai passar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça do Senado) e vai passa lá no Plenário. Se não passar, eu renuncio ao meu mandato. Quero declarar meu voto: vou votar contra. (...) O povo que me elegeu me pediu para não votar no Flávio Dino", afirmou Cleitinho.

O senador então pediu para que Dino fosse "humano e justo" e que o "time tem que ser a população brasileira".

Dino foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou recentemente. Após a arguição, será necessário conquistar o voto de 41 dos 81 senadores para a indicação prosseguir.

Em sua fala, o mineiro pediu ajuda para que o candidato à Suprema Corte ajude a ver a situação das pessoas que foram presas nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro que, segundo Cleitinho, são "cidadãos de bem" e que foram presos injustamente.