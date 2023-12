O ministro da Justiça e ex-juiz Flávio Dino é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a vaga no Supremo Tribunal Federal

Indicado à vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), brincou após ser questionado pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR) se vai manter suas redes sociais caso tenha seu nome aprovado para a vaga.

"Pretendo manter as redes sociais, mas, a principio, temas jurídicos são bem-vindos. Assim como eu preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Correia", brincou o maranhense, afirmando que os clubes são "duas paixões inexplicáveis".

O postulante ao cargo de ministro da Suprema Corte está sendo sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Dino foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou recentemente. Após a arguição, será necessário conquistar o voto de 41 dos 81 senadores para a indicação prosseguir.

"Merecendo aprovação na CCJ e aqui no Plenário, é claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais. Evidentemente não opinarei politicamente sobre temas políticos porque isso é absolutamente incompatível", afirmou Flávio Dino sobre o comportamento que pretende adotar caso se torne ministro do STF.