O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou atenção do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), após o carioca expor uma demanda da cidade nas redes sociais e cobrar o governo federal, nesta terça-feira (21/11). Na ocasião, Paes pediu a transferência da administração da estação ferroviária da Leopoldina, de propriedade da União, para o município.

“Bom dia presidente Lula, me entrega a velha e linda estação da Leopoldina que a gente recupera ela. Até topo pagar, mas dado é melhor ainda. Bora? CC: ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos”, disse Eduardo Paes.

Já o mandatário respondeu dizendo que não era preciso fazer o pedido pelas redes sociais. “Querido Eduardo Paes, não precisa ser pelo Twitter, você sempre pode me ligar ou marcar uma conversa para falarmos e trabalharmos juntos pelo nosso Rio de Janeiro”, respondeu o presidente Lula.

Paes emendou dizendo que queria pedir ajuda da ministra Esther Dweck e que a exposição da demanda na internet fez com que o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União entrasse em contato. “O senhor tem muita coisa pra resolver. Só te chateio pelo telefone ou conversa quando é questão muito urgente! Sei bem que o Rio conta com o senhor”, disse.



