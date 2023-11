Depois da morte da fã Ana Clara Benevides Machado durante o show de Taylor Swift no Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17/11), a deputada federal Ana Pimentel (PT-MG) convocou uma audiência pública para debater os reflexos sanitários e ambientais das mudanças climáticas e das ondas de calor que atingem o país. A sessão será realizada na próxima quarta (22), às 16h.

A deputada mineira é a autora da Lei Ana Benevides. O PL é um esforço para atender aos apelos dos fãs em busca de justiça e prevê estabelecer medidas para garantir a disponibilidade de água durante eventos públicos de grande porte.

A proibição de garrafas de água no evento foi objeto de preocupação generalizada, especialmente diante das condições climáticas adversas e relatos de altas temperaturas. A ausência de bebedouros e a utilização de tapumes que bloquearam as entradas de ventilação do estádio representaram um agravante no risco à saúde dos presentes.

"É inaceitável que situações como esta ocorram. Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Ana Clara. É necessário garantir a segurança e o bem-estar dos participantes de eventos, especialmente em condições climáticas extremas como as que estamos enfrentando no momento. Por isso o acesso à água é imprescindível", afirmou a deputada.

A deputada ainda reitera a importância de ações preventivas e medidas para evitar situações trágicas como a que resultou na perda de Ana Clara Benevides Machado.



Ana Pimentel é autora do PLC 198/2023, que busca reconhecer os trabalhadores da área de meio ambiente ao mesmo nível que os profissionais da saúde, educação e segurança, como realizadores de atividade essencial. Ela também escreveu o PL 4749/2023 propõe a inclusão da educação ambiental e sanitária no currículo escolar.