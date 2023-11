Taylor Swift fez seu primeiro show no Brasil no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, para um público aproximado de 60 mil pessoas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o que seria a terceira morte de um fã da Taylor Swift. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem de 23 anos foi encontrado desacordado em parada cardiorrespiratória em volta do Estádio Engenhão, onde ocorreu o show da cantora nesta segunda-feira (20/11). As informações são do jornal Fala Brasil, da Record TV.

Ainda segundo o veículo, o jovem foi encontrado desacordado devido a uma parada cardiorrespiratória e suspeita-se que tenha sofrido um mal súbito. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Entretanto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, negou que a fatalidade tenha ligação com a apresentação de Taylor. “Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes”, rebateu Paes à postagem do Fala Brasil.

Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes.

Outras mortes

A primeira morte ocorrida durante a turnê “The eras tour”, de Taylor Swift, foi de Ana Benevides. Ela desmaiou logo no início do primeiro show da cantora, no dia 18/11, foi socorrida pela equipe do Engenhão, mas não resistiu. A suspeita é que a morte tenha sido causada pelas altas temperaturas e por desidratação, uma vez que a sensação térmica no dia ficou próxima aos 60ºC. A artista chegou a interromper o show algumas vezes para pedir à produção que entregasse água aos fãs.

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Ana teve hemorragia pulmonar. Exames toxicológicos e o exame histopatológico ainda estão em andamento. Diante do silêncio dos responsáveis pelo show, os fãs da cantora se se mobilizaram para para ajudar a família de Ana arcar com as despesas do translado do corpo da estudante.

A segunda morte ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20/11). Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, estava na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, quando três homens o abordaram e tentaram assaltá-lo. Ele sofreu 23 facadas e também faleceu. Dois dos responsáveis pelo crime, Anderson Henriques Brandão e Alan Ananias Cavalcante, foram presos em flagrante e confessaram participação no crime.