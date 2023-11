No último sábado (18), Taylor Swift e a produtora oficial do show, Tickets For Fun (T4F), se pronunciaram sobre a morte da fã, Ana Clara Benevides Machado. Entretanto, a produtora T4F ofereceu apenas um suporte psicológico aos familiares da jovem. Diante do silêncio dos responsáveis pelo show, os fãs da cantora se se mobilizaram para para ajudar a família de Ana, que tem arcado sozinha com todos os custos, incluindo o translado do corpo da estudante.

O pai da jovem, José Weiny Machado, saiu do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, para resolver questões burocráticas e translado do corpo da filha, que deve ser transportado para o Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (20). A iniciativa dos fãs teve início após os familiares de Ana Clara terem informado que não estão recebendo o suporte que gostariam da produtora do show e da equipe da própria cantora.

Assim, o Update Swift Brasil, um dos maiores fã-clubes da cantora no país, que reúne mais de 200 mil seguidores, compartilhou uma campanha na rede X (ex-Twitter). “É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão”, diz um trecho da publicação.

Na sequência da publicação, uma vaquinha foi anunciada para arrecadar dinheiro para ajudar a família da jovem. "A família e amigos próximos disponibilizaram uma forma de ajudarmos. Neste momento tão difícil, contamos com a nossa união para conseguirmos proporcionar um auxílio necessário e certo consolo. Cada contribuição fará diferença para superarmos juntos esse desafio. CHAVE (PIX): adrianabenevides28@hotmail.com".

Após a divulgação da vaquinha, a produtora do show, T4F, recebeu uma enxurrada de críticas por não se prontificar em assumir o translado do corpo de Ana Benevides. "Antes da galera cobrar a Taylor, que não tem culpa de nada, eu gostaria de saber: por que estão meio que aceitando naturalmente a empresa organizadora do evento simplesmente se negar a resolver essa questão? A obrigação obviamente é da T4F", comentou uma internauta.