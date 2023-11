O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação contra o Ministro da Justiça, Flávio Dino, pedindo o seu afastamento imediato. A ação se dá após duas visitas de Luciane Barbosa Farias, esposa de um líder do Comando Vermelho no Amazonas, com secretários da pasta entre março e maio. O caso foi divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo.



Na representação, Flávio pede à PGR que investigue o ministro por crime de responsabilidade, prevaricação e "condescendência criminosa". Na ocasião, Luciane Barbosa Farias, conhecida também como "dama do tráfico amazonense", esteve em duas audiências com dois secretários e dois diretores da pasta comandada por Flávio Dino. Os encontros ocorreram num período de dois meses e o nome dela não consta nas agendas oficiais.

"O Ministério da Justiça do Governo Lula não desmentiu as informações sobre a visita, apesar de não existir registro na agenda oficial dos assessores e do Ministro, o que já nos faz acreditar que exista uma agenda paralela e oculta do Ministro Flávio Dino com criminosos", acusa Flávio Bolsonaro.

Para o senador, as agendas violam os "princípios da publicidade e da transparência". "Considerando a gravidade dos fatos que evidenciam a existência de agendas secretas com líderes de organizações criminosas e do narcotráfico, fatos que, em tese, configuram crime de responsabilidade, de abuso de autoridade, prevaricação, condescendência criminosa e advocacia administrativa, há no caso em análise excepcional urgência para a pronta intervenção de Vossa Excelência com vistas à apuração dos fatos, inclusive para propugnar pelo imediato afastamento do Sr. Flávio Dino do exercício do cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública", diz a representação.

Impeachment

Já a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), disse, em suas redes sociais, que irá entrar com um pedido de impeachment contra o Ministro da Justiça, Flávio Dino. "Entraremos com pedido de impeachment contra Dino por receber no Palácio da Justiça a "primeira-dama" do tráfico Luciane Barbosa Farias, esposa do criminoso Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho e preso em dezembro de 2022. Inaceitável o Ministério da Justiça ter laços com o crime organizado", disse.



Dino nega encontro

O ministro Flávio Dino negou, ainda ontem, que tenha recebido em gabinete a esposa de um líder do Comando Vermelho no Amazonas.

“Simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre a audiência, em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a história verdadeira no twitter do Elias Vaz (Secretário de Assuntos Legislativos no Ministério da Justiça)”, disse.

Já o secretário, que efetivamente recebeu Luciane, ressaltou que a mulher compareceu a uma audiência no ministério como auxiliar da advogada Janir Rocha, vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários (Anacrim), do Rio de Janeiro. Segundo Elias Vaz, a mulher se limitou a falar sobre supostas irregularidades no sistema penitenciário.