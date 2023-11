Luciane, conhecida como a "dama do tráfico amazonense", com Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen)

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, baixou portaria na noite dessa segunda-feira (13/11) que restringe o acesso e a circulação de pessoas nas dependências do Palácio da Justiça, sede da pasta comandada por Flávio Dino.

O ministério decidiu endurecer as regras para visitas ao prédio após o caso da advogada Luciane Barbosa — condenada por associação ao tráfico de drogas e organização criminosa e com supostos vínculos com o Comando Vermelho. Ela foi recebida por autoridades da pasta.

A partir de agora, só será autorizada a presença da pessoa que, 48 horas antes da data prevista da audiência ou reunião, comunique formalmente por e-mail, com nomes de todos os participantes e acompanhantes, com inserção dos respectivos CPFs.

E mais: a entrada no ministério será precedido também do contato da recepcionista com o "ponto focal" da unidade de destino, que autorizará ou não o ingresso da pessoa.

"Em se tratando de interessado em agenda institucional, sem agendamento prévio, este será atendido na recepção do Palácio da Justiça, ou de seus Anexos, para identificação e orientação, devendo aguardar autorização da autoridade responsável pela agenda para ingresso nas dependências do Ministério", conclui a portaria.