O Secretário de Estado de Casa Civil no Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP-MG), é o convidado da vez do “Em Minas”, programa da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, que vai ao ar neste sábado (4/11), às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Aro comentou sobre os principais objetivos da agenda do governo Zema na Ásia.

Entre os principais tópicos da conversa, Aro também discute o plano de Regime de Recuperação Fiscal (RRF), enviado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no mês de outubro pelo governador Romeu Zema (Novo), e fala sobre as expectativas de aprovação do plano após uma "racha" na base do governo na Casa Legislativa.



Ainda dentro de pautas polêmicas e da desaprovação da população, Marcelo Aro também falou sobre a situação dos salários dos servidores públicos de Minas Gerais diante da discussão do RRF e sobre a privatização das estatais mineiras.



Durante a entrevista, o secretário também comentou sobre as expectativas para o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, anunciado em agosto deste ano, e que prevê um aporte de mais de R$ 171 bilhões para intervenções em Minas Gerais.

Aro ainda falou sobre a relação do governo Zema com o governo federal e opinou sobre uma possível candidatura do governador mineiro às eleições presidenciais de 2026.

