A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), foi agraciada com o título de cidadã paulistana pela Câmara Municipal de São Paulo, nessa quarta-feira (1/11). A homenagem é de autoria dos vereadores Fernando Holiday (PL) e Rinaldi Digilio (União Brasil), tendo recebido 37 votos favoráveis e outros 15 contrários.

Os parlamentares lembraram que Michelle é defensora de causas relacionadas a pessoas com deficiência (PCD), em especial os surdos. “Essas pautas também fazem parte do meu mandato. Além disso, como vereador cristão, é importante ressaltar essa bandeira", disse Rinaldi Digilio.

Holiday, recém filiado ao PL em cerimônia que inclusive contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), agradeceu o voto dos colegas de Câmara. “Agradecer a homenagem à ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que tanto fez, principalmente para aqueles com deficiência auditiva e surdez no nosso país. Sempre promovendo, principalmente, o ensino de libras e acessibilidade a essas pessoas”, disse.

As manifestações contrárias à homenagem vieram de vereadores do campo da esquerda. Pelas redes sociais, a vereadora Luna Zarattini (PT) classificou a proposta como “absurda”. “Para ganhar um Título de Cidadã Paulistana é preciso que a pessoa tenha feito algo de positivo para a cidade. Bolsonarismo faz mal, e ano que vem vamos derrotá-los aqui em São Paulo”, afirma.

Nas eleições municipais de 2024, o PT já firmou apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), líder de pesquisas para a prefeitura da capital paulista. O parlamentar deve enfrentar a forte concorrência de um nome ligado ao bolsonarismo como o deputado Ricardo Salles (PL-SP), ou do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) que pleiteia o apoio do ex-presidente Bolsonaro.