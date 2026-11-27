Rosualdo Rodrigues - Especial para o Estado de Minas

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Rede Globo foi fundada em 1965 e já nos anos seguintes tinha parte de sua programação retransmitida por emissoras no Nordeste, como TV Jornal do Commercio (Pernambuco) e TV Aratu (Bahia). Em 1972, inaugurou a primeira emissora própria na região, a TV Globo Recife, hoje Globo Nordeste, e ao longo dos anos 1970 e 1980 conquistou 22 afiliadas nos nove estados nordestinos. Mas essa perspectiva de um mercado potencial em constante expansão não dialoga com a visão do departamento de teledramaturgia da empresa.

Leia Mais

Até hoje, as obras de ficção da emissora recorrem a uma imagem de Nordeste que eles mesmos inventaram há quase seis décadas. Tal insistência teria a ver com uma “estratégia de estereotipização” de que fala o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior em seu livro “A invenção do Nordeste e outras artes”. Segundo o autor, essa estratégia, não exclusiva da TV, é “fruto de uma voz segura e autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas palavras.” Isso alimentaria todos os clichês e preconceitos que o resto do país hoje tem acerca da região e sua população.

“Dizer o que é o outro” aqui faz todo sentido. Embora um baiano (Dias Gomes) e um pernambucano (Aguinaldo Silva) estejam na raiz dessa história, nordestinos em equipes de criação na teledramaturgia da Globo aparecem como exceções. Entre cerca de 40 produções realizadas nesses anos, entre novelas e minisséries, ambientadas no Nordeste, a maioria foi assinada por paulistas e cariocas. Na Globo, conta-se nos dedos os nordestinos que tiveram a chance de contar suas próprias histórias – além de Dias e Aguinaldo, os pernambucanos Guel Arraes, João Falcão e George Moura.

E isso vem desde 1969, quando a emissora exibiu a primeira novela ambientada em um lugar do Nordeste – entre Salvador e interior da Bahia. Em “Verão vermelho”, Dias Gomes trazia para o gênero a crítica político-social já conhecida em seu trabalho no teatro. A trama inaugurou um movimento de modernizar os folhetins, abordando temas nacionais e assuntos cotidianos. Além de tratar de preconceito social, divórcio, reforma agrária e questões raciais, “Verão vermelho” destacava “a cultura popular local, com suas festas de rua, rodas de capoeira e candomblé”, segundo o acervo Memória Globo.

Quatro anos depois, o autor voltou à Bahia em “O Bem-Amado” (1973), com o mesmo propósito de utilizar as memórias que guardava da terra natal – ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 13 anos, em 1935 – para tratar de temas nacionais (em primeiro plano, a corrupção política). Pode-se dizer que até então não havia uma preocupação em mostrar o Nordeste deste ou daquele jeito. Nas duas novelas, não existia o sotaque caricato – o palavreado de Odorico Paraguassu era exclusividade dele – e em ambas conviviam naturalmente tradição e modernidade.

Verão vermelho, de 1969, de Dias Gomes, foi a primeira novela da Globo ambientada em um lugar do Nordeste – entre Salvador e interior da Bahia; Gabriela (1975), adaptação do romance do baiano Jorge Amado dirigida pelo paulista Walter Avancini, que definiu a estética da produção e conduziu a prosódia e a entonação do elenco, inventando ali o nordestinês global Acervo Globo

Mas, sem querer, Dias preparou terreno para o que viria a seguir. “O Nordeste que só existe nas novelas da Globo” nasceu em “Gabriela” (1975), adaptação do paulista Walter George Durst para o romance de Jorge Amado ambientado na Ilhéus dos anos 1920 – recriada em cidade cenográfica em Guaratiba, no Rio. O diretor Walter Avancini, também paulista, foi quem definiu a estética da produção e conduziu a prosódia e a entonação do elenco, inventando ali o “nordestinês global”.

O sucesso de “Gabriela” lançou um sotaque e plasmou uma imagem do Nordeste em que a principal referência eram os romances de Jorge Amado, passados entre os anos 1920 e 1940. Um lugar habitado por coronéis, beatas, padres, mocinhas fogosas, sujeitos abilolados… Em resumo: a imagem de um lugar, por princípio, preso ao passado, de recursos escassos e gente pitoresca, sofrida, mas cômica, “de fala engraçada”.

O Nordeste passava de um espaço real a uma ideia, que norteou bem-sucedidas produções nas décadas seguintes. Em “Roque Santeiro” (1985), Dias Gomes, autor do argumento original, teve apoio de Aguinaldo Silva para desenvolver a trama, e Aguinaldo manteve a fórmula em “Tieta” (1989), “Pedra sobre pedra” (1992) e “A indomada” (1997). O Nordeste se tornou uma pequena cidade, um microcosmo onde tudo é permitido. O olhar superficial e descomprometido passou a ser justificado (como é até hoje) pelo entretenimento e pela licença poética a que a ficção tem direito.

Tieta (1989), Pedra sobre pedra (1992) e A indomada (1997), do pernambucano Aguinaldo Silva: Nordeste se torna uma pequena cidade, microcosmo onde tudo é permitidoAcervo Globo; JORGE BAUMANN/GLOBO; ARLEY ALVES/GLOBO

Paralelo a esse mundo de fábula, o Nordeste místico/mítico/histórico prevalecia no início dos anos 1980, com a exibição do especial “Morte e vida severina” (1981), adaptação da obra do pernambucano João Cabral de Melo Neto também dirigida por Avancini – desta vez com elenco de atores nordestinos –, e das minisséries “Lampião e Maria Bonita” (1982) e “Padre Cícero” (1984), ambas escritas por Aguinaldo Silva e Doc Comparato, com direção liderada por Paulo Afonso Grisolli.

Cangaço, miséria, religiosidade tinham como contraponto o Nordeste litorâneo, que servia de cenário para “Final feliz” (1981), da Ivani Ribeiro; “Tropicaliente” (1994) e “Flor do Caribe” (2013), ambas de Walther Negrão – ambientadas em Fortaleza (as duas primeiras) e Natal. Diversificação do olhar sobre a região? Não. Nessas tramas, os nordestinos não existem ou aparecem como clichês mal ajambrados, enquanto personagens do Sudeste conduzem a história e, inclusive, são os responsáveis por qualquer sinal de progresso, já que lá estão por conta de seus ricos negócios.

Não que a cultura nordestina não tenha inspirado obras admiráveis na teledramaturgia global – como as minisséries “O auto da compadecida” (1999), de Guel Arraes, João Falcão e Adriana Falcão, e “A pedra do reino” (2007), de Luiz Fernando Carvalho, e a recente novela “A nobreza do amor” (2026), de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. Nem tampouco que devam ser omitidas realidades inegáveis na história e na atualidade do Nordeste. Mas o conjunto de realizações da Globo revela preguiça em explorar dramaturgicamente as complexidades de região e insistência em fazê-la caber numa fórmula equivocada desde a origem.

“Lá na minha terra” expôs exageradamente essa preguiça, ao colocar em cena pau-de-arara, máquina de escrever, banheiro fora de casa e água bebida em cabaça em pleno 2026. Sem contar que, 50 anos depois, Gabriela se mantém viva nos cabelos desgrenhados e sensualidade de Maria Lina (Arianne Botelho), a pastora de cabras (lembra Tieta?). A indiferença a novas e múltiplas realidades se torna ainda mais inaceitável no momento em que a própria Globo corrige sua forma de mostrar negros e pessoas LGBTQIA+. E, diante disso, resta esperar que “Lá na minha terra” seja o limite a que precisávamos chegar para que o debate sobre o tema “o Nordeste que a Globo insiste em inventar” se intensifique e gere resultados.

ROSUALDO RODRIGUES é jornalista, nasceu em Malta (PB) e é um dos autores do livro-reportagem “O fole roncou! Uma história do forró” (Zahar)

Trecho

De “Só sei que foi assim”, de Octávio Santiago



“A imagem do brasileiro nascido da Bahia ao Maranhão parece muito clara no imaginário de boa parte do Brasil. Para muitos, o nordestino possui apenas uma feição possível, e aqueles que contrariam essa percepção são prontamente notificados por pessoas que parecem exercer uma espécie de controle de pertencimento. E não há como ignorar que as imagens que dizem e desdizem estão profundamente relacionadas. O que se definiu como o estereótipo do retirante ainda é o que se busca nas pastas mentais quando se acessa o arquivo Nordeste.

Essa ideia bem consolidada resulta da repetição e da retroalimentação temática observadas em produções culturais, que sugerem existir o que podemos denominar de estereotipação recreativa. Nela, a região e sua população surgem quase sempre como predestinadas apenas à privação e ao sofrimento. A origem do nordestino parece determinar quem ele pode ser, tanto na trama quanto na vida real. Assim, na hora de descrever um personagem, não importa sua profissão, seus sonhos ou seu caráter; ele é descrito como nordestino e isso basta. Essa abordagem segue uma fórmula facilmente acessada, sugerindo ou uma falta de disposição para conhecer os muitos Nordestes ou a simples adoção de um modelo de negócio aparentemente bastante lucrativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da trama, os traços. A suposta imagem do nordestino é bastante forte no imaginário nacional, e isso não acontece por acaso. Primeiro, ele foi reduzido em caracterizações feitas no papel e, em seguida, nas artes que usaram diferentes linguagens para a mesmíssima representação. Os escritos da imprensa do início do século XX reapareceram em óleos sobre tela, no cinema, na televisão e em outras manifestações artísticas. O mesmo cinema que consolidou a seca como tema central da região também contribuiu para essa imagem do nordestino do árido sertão, transformando-o em um ser imutável, incapaz de mudar com o tempo e o espaço. O nordestino permanece preso às quatro margens da célebre obra de Portinari, aquela do MASP.”