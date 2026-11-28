Raquel Hallak - Especial para o Estado de Minas

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Minas são muitas. Seus cinemas também. São muitos os olhares, as histórias, os territórios, as linguagens e os modos de fazer que compõem a produção audiovisual mineira. Não existe um único cinema mineiro, mas uma cinematografia plural, construída por diferentes gerações e marcada pela diversidade cultural, social e humana do estado.

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O cinema mineiro vive um momento de potência criativa e reconhecimento nacional e internacional. Seus filmes circulam por festivais, conquistam prêmios e revelam uma produção capaz de dialogar com o Brasil e o mundo sem abrir mão de suas singularidades. Mas esse presente não surgiu por acaso. É fruto de uma construção coletiva, feita de encontros, persistência, experimentação e caminhos abertos por quem veio antes.

Helvécio Ratton, com obras como “Em nome da razão”, “Menino maluquinho” e “Uma onda no ar”, e Rafael Conde, diretor de “Samba-Canção”, “Fronteira” e “Zé”, representam trajetórias fundamentais dessa construção. São cineastas que ampliaram as possibilidades de criação, produção e diálogo com o público. A eles se somam Cao Guimarães, Marília Rocha, Clarissa Campolina, Helvécio Marins Jr., Affonso Uchoa e Ricardo Alves Jr., cujas obras transitam entre o documentário, a ficção, as artes visuais e a experimentação de linguagem.

Outra dimensão dessa história se afirma nas narrativas que deslocam o centro das telas e reinventam a representação do cotidiano. A Filmes de Plástico, criada em Contagem, tornou-se referência de uma experiência coletiva que projeta personagens, afetos e territórios nem sempre contemplados pelo cinema brasileiro. André Novais Oliveira, Gabriel Martins e Maurílio Martins são parte dessa trajetória. Filmes como “Ela volta na quinta”, “Temporada”, “No coração do mundo” e “Marte Um” mostram que histórias profundamente enraizadas em seus lugares podem alcançar públicos muito além deles.

Em 2026, novas realizações renovam essa presença. “Se eu fosse vivo… vivia”, de André Novais Oliveira, foi premiado no Festival de Brasília; “Vicentina pede desculpas”, de Gabriel Martins, ganhou destaque no Festival do Rio antes de entrar em cartaz no circuito comercial. “A professora de francês”, de Ricardo Alves Jr., também reafirma o vigor de uma produção aberta a novas formas e inquietações. Mais do que uma sucessão de prêmios, esses percursos revelam continuidade criativa e capacidade de reinvenção.

E são muitas também as vozes que ampliam o que entendemos por cinema mineiro. A presença de mulheres, realizadores negros e indígenas, artistas de diferentes origens e gerações desloca perspectivas e transforma modos de narrar. A dramaturga e atriz Grace Passô, premiada pelo curta “República” e que estreou na direção de longas-metragens em 2026 com “Nosso segredo”, expande para o cinema sua pesquisa artística de linguagem e presença. Não se trata apenas de ocupar as telas, mas de participar da criação das imagens e das histórias que um estado conta sobre si.

Essa pluralidade precisa alcançar também o mapa da produção. O cinema mineiro não cabe na capital nem na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Cordisburgo, Marco Antônio Pereira constrói uma obra singular, atenta às pessoas e aos territórios, e apresentou “Paisagem de inverno” na Mostra de Tiradentes em 2026. Em Divinópolis, Igor Bastos realizou “Placa-Mãe”, apontado como o primeiro longa-metragem de animação produzido no interior de Minas. São experiências que demonstram que descentralizar não significa apenas levar filmes a outras cidades: significa criar condições para que elas também produzam, formem equipes, movimentem recursos e contem suas próprias histórias.

Há, entretanto, uma contradição que não podemos ignorar. O reconhecimento artístico não se converte automaticamente em sustentabilidade. Entre a ideia de um filme e seu encontro com o público existe uma cadeia de trabalho que precisa de continuidade. Manter produtoras ativas, remunerar profissionais, desenvolver projetos, financiar filmagens, distribuir obras e garantir espaços de exibição seguem sendo desafios. O êxito em festivais é importante, mas não substitui políticas duradouras nem assegura que os filmes circulem.

Minas Gerais precisa de uma política audiovisual de Estado, construída com o setor e capaz de integrar criação, formação, produção, preservação, distribuição e exibição. Precisa ampliar investimentos, mobilizar a iniciativa privada e reduzir desigualdades territoriais. O audiovisual é expressão artística e também atividade econômica: gera trabalho, renda, conhecimento e pertencimento. Tratar essas dimensões como complementares, e não concorrentes, é condição para avançar.

Também precisamos perguntar: o que acontece com nossos filmes depois das estreias? Quantos chegam às salas, às escolas, aos centros culturais, às plataformas e às cidades onde foram realizados? Formar público não é etapa secundária. Um filme precisa ser visto, discutido, compartilhado; precisa continuar vivo depois dos créditos finais. A circulação é parte da própria existência do cinema.

Os festivais têm papel decisivo nessa construção. São espaços de descoberta, formação, reflexão, encontro e circulação. Em janeiro de 2027, a Mostra de Cinema de Tiradentes completa 30 anos. Ao longo desse percurso, acompanhamos o surgimento de realizadores, as mudanças de linguagem e os debates que movimentam o cinema brasileiro. Com a CineOP, a CineBH e o Brasil CineMundi, o programa Cinema sem Fronteiras, realizado pela Universo Produção, articula memória, criação, desenvolvimento de projetos e conexões internacionais. Mas festivais não podem responder sozinhos às necessidades de toda uma cadeia produtiva.

Depois de três décadas de convivência com filmes, artistas e públicos, vejo que a força do cinema está em sua capacidade de abrir caminhos e renovar perguntas. Que condições estamos criando para que novos talentos realizem seus primeiros filmes? Para que os profissionais permaneçam trabalhando? Para que o interior amplie sua participação? Para que os mineiros conheçam melhor o cinema feito em Minas?

Celebrar o momento atual exige reconhecer conquistas sem perder de vista o que falta construir. O cinema mineiro não cabe em uma definição, uma geração, uma estética ou um território. São muitos cinemas, muitas Minas, muitos futuros possíveis.

O desafio é transformar essa diversidade em oportunidades permanentes de criação, circulação e desenvolvimento. Porque o cinema mineiro merece ser reconhecido pelo que já realizou e ter condições para realizar tudo o que ainda está por vir.

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RAQUEL HALLAK é gestora e produtora cultural, diretora da Universo Produção e idealizadora do Cinema sem Fronteiras – programa que reúne a Mostra de Cinema de Tiradentes, CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, CineBH – Mostra Internacional de Belo Horizonte.