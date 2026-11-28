Nascido em Natal, o jornalista Octávio Santiago mostrou no livro “Só sei que foi assim: A trama do preconceito contra o povo do Nordeste”, lançado pela Autêntica em 2025, como discursos políticos e culturais unificaram uma ‘identidade nordestina’ com imagens depreciativas e reducionistas. As simplificações e generalizações voltaram a ser criticadas pelo pesquisador após a estreia da novela “Lá na minha terra”, produção da Rede Globo assinada pelo paulistano Mário Teixeira. É o mesmo autor de “No rancho fundo”, que já havia sido objeto de análise de Santiago em seu livro por “apresentar personagens com o filtro insistente do atraso, que há muito persegue as narrativas sobre a região”.

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“Os enredos que retratam aspectos maltratantes da vida no Nordeste, essas produções culturais que se concentram apenas em narrativas limitantes, ignorando a diversidade da região, são, na verdade, o que mais maltrata sua população”, afirma Santiago em “Só sei que foi assim”. “O motivo é simples: elas acabam por perpetuar estereótipos prejudiciais. A começar por essa insistência em enlatar nove estados e sessenta milhões de pessoas como uma coisa só, sem considerar a diversidade de um recorte espacial de Brasil no qual cabem três Américas Centrais e que abrange quase 30% da demografia do país”, complementa.

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Resultado de pesquisa para doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, o livro identifica cinco pilares do preconceito: mão de obra e desigualdades, racialização, monotematização (seca, fanatismo, violência), oposição e interesses, e estereótipos físicos e culturais. Ao final, o autor potiguar formula a proposta de um novo espelho para olhar a região nordestina.

Desde o lançamento em maio de 2026, o livro ganhou quatro reimpressões e foram vendidos quase 25 mil exemplares de edições impressas e e-books.

Ao assistir os primeiros capítulos de “Lá na minha terra”, o pesquisador diz ter se incomodado com a estereotipação das personagens femininas, o uso de maquiagem pesada nas caracterizações (“que não deixa de remeter a uma prática de blackface”) e com o sotaque “falacioso”, capaz de constranger tanto os atores quanto os espectadores nordestinos.

“Mas o conjunto incomoda ainda mais”, pontua. “Incomoda a insistência nesse produto. Já se sabe que existe um sentimento de desrespeito em relação a essas representações, e isso não vem de agora. Por que insistir? Que interesse está acima do sentimento da população que se pretende representar?”, questiona, antes de advertir: “Toda arte é política. É preciso pensar na mensagem que se transmite, ainda que se garanta não haver intenção”.

Leia, a seguir, a entrevista de Octávio Santiago ao Pensar do Estado de Minas.

Como a produção audiovisual colaborou, e ainda colabora, para a formação de uma imagem reducionista do Nordeste?

Grande parte da produção audiovisual, sobretudo na TV, que se propõe a “representar”, entre aspas, o Nordeste segue uma lógica que nos persegue desde a criação da região: olhar para um único lugar, transformar nove estados em uma única fotografia, associá-la à vulnerabilidade, ao atraso e à falta de acesso a direitos básicos e apresentar essa fotografia como absoluta. Quando você mantém essa redução em tela, sem mostrar outros Nordestes e o que existe para além daquela própria fotografia, fortalece a ideia de que somos uma imagem e nada mais.

Já houve outras produções ambientadas no Nordeste, muitas delas marcadas por representações caricaturais. Por que “Lá na minha terra” tem provocado reações muito mais intensas do que novelas anteriores da mesma emissora?

A novela chega em um momento diferente e delicado. As novas gerações de nordestinos estão cansadas de serem “representadas” da mesma maneira, dessa associação recorrente ao atraso, apresentada como se fosse absoluta. São gerações muito letradas, que já conhecem o projeto de desqualificação do Nordeste e dos nordestinos, sabem os interesses em jogo e não se curvam mais diante desse discurso. Pelo contrário, dispõem agora da internet como palco de réplica. Além disso, a novela chega no período que sucede uma eleição presidencial durante a qual o próprio Nordeste foi objeto de debates e usado, inclusive, como bode expiatório. A coincidência das datas não alcança apenas o terreno do inflamado, mas, principalmente, o de um questionamento sobre as razões de se querer convencer o Brasil de que São Paulo é o futuro e o Nordeste, o passado. Toda arte é política. É preciso pensar na mensagem que se transmite, ainda que se garanta não haver intenção.

Chegou a assistir algum capítulo de “Lá na minha terra”? O que mais chamou sua atenção?

As chamadas já me tinham dado uma boa noção de como seria a abordagem, mas, sim, acompanhei capítulos e sigo observando, inclusive para constatar as mudanças que a direção manifestou intenção de realizar. Há muitos pontos: a estereotipação das mulheres me incomoda um bocado, os arquétipos que aprisionam as mulheres do Nordeste nessas tramas; o uso de maquiagem para compor personagens, que não deixa de remeter a uma prática de blackface, considerada racista e ultrapassada; o constrangimento provocado pelo sotaque falacioso, que constrange tanto os atores quanto o público. O conjunto incomoda ainda mais. Incomoda a insistência nesse produto. Já se sabe que existe um sentimento de desrespeito em relação a essas representações, e isso não vem de agora. Por que insistir? Que interesse está acima do sentimento da população que se pretende representar? São respostas que precisam ser dadas.

No seu livro, você cita estudos acadêmicos que mostram como a linguagem artística favorece reducionismos e que “há uma divergência clara entre as transformações efetivas que ocorreram na região e a representação predominante que se mantém, restringindo a percepção a um único recorte da realidade”. Por que as transformações da região são ignoradas por alguns realizadores?

Quando o Nordeste foi criado, contrariando interesses, havia um combinado: afirmar nos jornais que ali estava o Brasil que supostamente não dava certo, para, assim, fazer valer o Brasil que supostamente dava certo, aquele que deveria concentrar a atenção e os recursos públicos. Esse discurso foi requentado ao longo de cem anos e acabou cristalizado. Acessar hoje esse mesmo repertório torna difícil não reconhecer a permanência da prática. A menos que se admita uma pobreza criativa, o que, diante da competência dos profissionais envolvidos, não me parece ser o caso. O mais fácil seria entender que o preconceito contra o Nordeste está tão assentado que as mãos que importam para a novela também o carregam, sem se dar conta disso. Numa situação como essa, talvez seja melhor admitir a ignorância a ter de admitir intencionalidade.

Você lembra, no livro, que a repetição de elementos estéticos e o padrão recorrente de personagens contribuem para estabelecer a representação reducionista da região nordestina. Como interesses políticos e econômicos se beneficiam dessa representação?

Não tem como não olhar para o passado. Quando o Nordeste ganhou a vitrine nacional, a ideia era estabelecer uma comparação. Ao Nordeste caberia oferecer apenas um sertanejo bronco, sem acesso à educação, como contribuição ao desenvolvimento nacional. Era o que se afirmava. Já São Paulo, a terra dos Andrades, tinha Mário de Andrade, intelectual e pai do modernismo, como seu exímio representante. A proposta era que o Brasil escolhesse qual deveria ser o brasileiro de referência. Uma comparação desproporcional, com objetivo muito claro.

Como potiguar, o que mais o incomoda no que você chama de “nordestino de folhetim”? A unificação de um “sotaque nordestino”, a representação visual, a ambientação, outro item ou todos eles?

O enlatamento. A novela é sobre o Nordeste e aí, de largada, já temos uma questão. Porque do sul da Bahia ao oeste do Maranhão, de repente, tudo vira um lote de 10 por 30, onde vão caber apenas estereótipos. Eu não vejo novelas sobre o Sudeste, misturando Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo num pacote só. Não seria dado como respeitoso ou uma homenagem. O Rio Grande do Norte tem muitas histórias para contar, de pioneirismo, de inovação. Mas, enquanto estivermos presos a um repertório viciado e ultrapassado, não será possível abordá-las. A insistência nesse repertório é também uma forma de epistemicídio: elimina do imaginário aquilo que não cabe no estereótipo.

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“SÓ SEI QUE FOI ASSIM”



De Octávio Santiago

Autêntica Editora

256 páginas

R$ 64