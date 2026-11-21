À primeira vista, um livro chamado “Erótica Teórica” pode surpreender, pelo encontro de palavras que parecem tão distantes, mas que tem as mesmas letras. Por que esse título?

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De fato, as relações entre erotismo e teoria não são de fácil reconhecimento. Por serem considerados domínios distantes, e até mesmo antagônicos, os dois termos costumam aparecer na condição de opostos: se, de um lado, a simples alusão ao erotismo convoca o corpo em suas dimensões concretas, sensíveis e sensuais, de outro, basta mencionar a teoria para se evocar o âmbito das elucubrações lógicas, abstratas e conceituais. Contudo, o feliz encontro das palavras erótica e teórica, que compõe um anagrama, surpreende com uma inesperada conciliação dos contrários, nos permitindo conhecer os mais instigantes pontos de contato entre o sexo e o pensamento. A erótica teórica supõe um modo único de conhecimento, no qual o corpo e a mente estão pactuados. Ou seja: aqui, a abordagem que se propõe “teórica” não se apresenta como busca puramente intelectual que ignora as inquietações orgânicas, uma vez que inclui as performances corporais no ato de pensar.

A propósito, “Erótica” é nome de um sucesso de Madonna dos anos 1990. A senhora a considera um nome importante em relação à discussão do erotismo?

É digno de nota que o erotismo tenha se tornado um tema recorrente nas produções de certos artistas contemporâneos, como é o caso de Madonna, que foi pioneira na criação de performances sensuais a partir dos anos 1990. Há uma sintonia interessante entre o que ela tem produzido na música desde então e as reflexões de importante pensadores da mesma época que vem explorando tais fronteiras do sexo, não raro com resultados excepcionais lado a lado.

Como foi seu processo de seleção dos autores e textos presentes no livro, pensando na diversidade que ele tem, pois são 21 nomes, de mais de uma dezena de nacionalidades?



Os textos da coletânea não foram escolhidos em função de determinada corrente de pensamento ou da defesa de representatividades. Trata-se de um conjunto heterogêneo, reunido por um critério que observou acima de tudo a potência discursiva de cada qual e a capacidade de livre diálogo entre eles. Procurei reunir algumas constelações de saberes em torno de Eros, sem hierarquizá-las ou valorizá-las por critérios alheios ao seu próprio domínio. As teorias, comentários, interpretações e depoimentos presentes no livro foram ditas por gente que assume uma perspectiva de dentro desse universo – pensadoras e pensadores que, cada qual a seu modo, compartilham as qualidades imaginativas, especulativas e profundas que constituem o continente erótico, em particular quando esse se revela por meio das palavras. No mais, posso dizer que se trata de uma seleção um tanto pessoal, realizada por alguém que frequenta a literatura erótica há algumas décadas, com grande interesse e intensa paixão. Não seria equivocado se identificar aí uma inspiração autobibliográfica.



Logo no início, há um texto de Marguerite Yourcenar, uma das partes mais bonitas de “Memórias de Adriano”, clássico da literatura lido por milhões de pessoas. Essa escolha mostra que o livro “fala” para todos os públicos? Afinal, o erotismo é assunto para todos os públicos?



Claro! O erotismo diz respeito a cada um de nós e a todos, e por tal razão tende a ser um tema de interesse a muita gente. Aliás, espero mesmo que seja e que esta “Erótica Teórica” ganhe muitos leitores! Afinal, nos textos deste livro ecoam questões de fundo da vida erótica que nos assombram desde sempre, a começar pela repetida ânsia de saber como pode realmente a vida mental dar conta das estranhas pulsões que nossos corpos não cessam de produzir.

Em tempo de tanta informação disponível nas telas, é interessante mostrar a diferença entre pornografia e erotismo. É possível precisar esse limite?



Há um ensaio de Henry Miller, do qual gosto muito, em que ele defende que “não é possível encontrar a obscenidade em qualquer livro, em qualquer quadro, pois ela é tão-somente uma qualidade do espírito daquele que lê, ou daquele que olha”. A se crer nele, é praticamente impossível demarcar a linha entre o erótico e o não-erótico, não é? Digamos que, para o senso comum, o pornográfico é o que “mostra tudo”, enquanto o erótico é “o velado”. Contudo, para quem estuda o erotismo literário, como eu, essa distinção é falsa, senão moralista. A rigor, livros como os do marquês de Sade, de Georges Bataille, de Glauco Mattoso ou de Reinaldo Moraes são muito mais obscenos do que a pornografia comercial de uma E. L. James, autora dos “50 tons de cinza”. A diferença entre essas produções não está no grau de obscenidade, e sim na composição formal: o valor de um texto nunca se mede por sua moralidade, mas por sua qualidade estética. A tese de Henry Miller vem reforçar a impossibilidade de se fixar o estatuto literário da erótica, na medida em que, para ele, nada existe que seja obsceno “em si”. A se crer no escritor, a obscenidade seria fundamentalmente um “efeito”. Daí a dificuldade de delimitá-la neste ou naquele livro, nesta ou naquela convenção literária, o que seria confirmado não só pela diversidade de obras consideradas pornográficas em tal ou qual contexto, mas ainda pelas divergências históricas acerca do que seria efetivamente imoral.

Por que falar de erotismo nos tempos atuais?

Começo de tudo, o erotismo funda e fundamenta nossa humanidade. Disso, ninguém escapa. É uma contingência que nos concerne a todos: a quem pratica sozinho, em dupla, em grupo, com o outro ou com o mesmo sexo, e até mesmo a quem não pratica... E mesmo assim, é sempre um mistério, que tentamos desvendar mas que nunca conseguimos desvendar por inteiro. Daí a necessidade de “falar do erotismo”, necessidade que nos move desde sempre, da antiguidade até os tempos atuais. Daí o desejo de conhecê-lo, que se manifesta desde a mais tenra idade e nunca mais nos abandona. Daí, por certo, a literatura erótica! O erotismo literário, quando não tem ambições meramente comerciais, é um campo essencial do conhecimento. Ele permite com que nos vejamos a partir de um outro ponto de vista, perturbando certas convicções que temos sobre nós mesmos, transformando o elemento erótico num operador de pensamento, de reflexão e de indagação. Lembra o poeta José Paulo Paes, no seu ensaio incluído nesta “Erótica Teórica”, que os sonetos imorais de Aretino desempenhavam bem a função catártica atribuída por Havelock Ellis à literatura obscena, a seu ver tão necessária ao adulto quanto o conto de fadas às crianças, por oferecer-lhe “um alívio da força opressiva das convenções.” Creio que isso, por si só, justifique a leitura de escritos eróticos, não é?

Soraia Piva/Editoria de Arte

TRECHOS

“Desejo e sujeira: Ensaio sobre a fenomenologia da poluição feminina na Antiguidade” (1999)

Anne Carson (Tradução de Sofia Nestrovski)



A imagem da mulher como conteúdo sem forma é explicitada pelos filósofos. Platão compara a matéria da criação a uma mãe, descrevendo-a como “receptáculo” ou “reservatório”, “sem formato, sem ponto de vista; que sempre recebe”, que “obtém sua forma e sua ativação de quaisquer formatos que a adentrem”. Aristóteles concede ao macho o papel de agente ativo no ato da procriação; é ele quem contribui com “movimento” e “formação”, enquanto a fêmea fornece a “matéria-prima”, assim como uma cama (a criança) é feita pelo carpinteiro (o pai) a partir da madeira (a mãe). O homem determina a forma, a mulher fornece a matéria.

Também podemos observar que a chamada Tábua de Opostos de Pitágoras, citada por Aristóteles, dispõe “limite” ou “fronteira” do mesmo lado que “masculino”, em oposição a “sem limites” e “feminino”. Vestígios das suposições sobre mulheres que subjazem às ideias de Platão, de Aristóteles e dos pitagóricos podem ser encontrados nas lendas gregas mais antigas. O mito também é um tipo de lógica. Nele, as fronteiras da mulher são maleáveis, porosas, mutáveis. Seu poder de controlá-las é inadequado, seu cuidado com elas é duvidoso: sua companheira é a deformação. A mulher incha, encolhe, vaza, é penetrada, sofre metamorfoses. Na mitologia, a mulher costuma perder monstruosamente a sua forma.

Io vira novilha, Calisto vira urso, Medusa faz brotar cobras de sua cabeça; da cintura de Cila nascem cachorros ganindo, as Sereias e Esfinges acumulam partes bestiais desconjuntadas, ao passo que Daf ne vira árvore, e Pasífae, uma vaca mecânica. As Greias são três velhas que causam repulsa por dividirem entre si uma mesma forma humana, passando um olho e um dente de uma à outra, conforme a necessidade.

Salmacis é uma ninfa que funde sua forma à do amado para produzir um monstro bissexual que leva o nome dele, Hermafrodito. A Hidra gera novas cabeças na mesma velocidade em que se pode decepá-las. O temor que as amazonas (com um seio a menos) inspiram se deve ao zelo com que adaptam a forma pessoal (a sua própria).

“A imaginação pornográfica”

Susan Sontag (tradução de João Roberto Martins Filho)

“Os materiais das obras pornográficas tidas como literatura são, precisamente, uma das formas extremas de consciência humana. Sem dúvida, muitas pessoas concordariam que a consciência sexualmente obcecada pode, em princípio, ingressar na literatura como forma de arte. Literatura sobre a luxúria? Por que não? Mas, em seguida, elas comumente acrescentam uma cláusula ao acordo, que na prática acaba por anulá-lo. Exigem que o autor tenha a adequada “distância” de suas obsessões para que possam considerá-las literatura. Tal padrão é mera hipocrisia, revelando, mais uma vez, que os valores usualmente aplicados à pornografia são, afinal, os pertencentes à psiquiatria e aos estudos sociais, mais que à arte. (Desde que a cristandade elevou a parada e se concentrou no comportamento sexual como a raiz da virtude, tudo aquilo que pertença a sexo tem sido um “caso especial” em nossa cultura, provocando atitudes peculiarmente inconsistentes.) As pinturas de Van Gogh preservam sua condição de obra de arte, embora aparentemente sua maneira de pintar se devesse menos a uma escolha consciente de meios representativos do que a seu ar desordenado, o qual realmente via o mundo da forma como o pintava.

Do modo, ‘História do olho’ não se transforma num estudo de caso, mas em arte, porque, como revela Bataille no extraordinário ensaio autobiográfico acrescentado à narrativa, as obsessões do livro são na verdade as suas próprias. O que faz de uma obra de pornografia parte da história da arte, em vez de pura escória, não é a distância, a superposição de uma consciência mais conformável à da realidade comum sobre a “consciência desordenada” do eroticamente obcecado. Em vez disso, é a originalidade, a integridade, a autenticidade e o poder dessa própria consciência insana, enquanto corporificada em uma obra. Do ponto de vista da arte, a exclusividade da consciência incorporada nos livros pornográficos não é, em si mesma, nem anômala nem antiliterária.”

“Emily Brontë” (1957)

Georges Bataille (Tradução de Fernando Scheibe)

“O erotismo é, acredito, a aprovação da vida até na morte. A sexualidade implica a morte, não apenas no sentido de que os recém-nascidos prolongam e sucedem aos mortos, mas também porque coloca em jogo a vida do ser que se reproduz. Reproduzir-se é desaparecer, e os seres assexuados mais simples se sutilizam ao se reproduzirem. Eles não morrem, se por morte entende-se a passagem da vida à decomposição, mas aquele que era, ao se reproduzir, deixa de ser aquele que ele era (já que se torna duplo). A morte individual não é mais que um aspecto do excesso proliferador do ser.

A própria reprodução sexuada é apenas um aspecto, o mais complicado, da imortalidade da vida garantida na reprodução assexuada. Da imortalidade, mas ao mesmo tempo da morte individual. Nenhum animal pode atingir a reprodução sexuada sem se abandonar ao movimento cuja forma consumada é a morte. De todo modo, o fundamento da efusão sexual é a negação do isolamento do eu, que só chega ao desfalecimento ao se exceder, ao se ultrapassar no enlace em que a solidão do ser se perde. Quer se trate de erotismo puro (de amor-paixão), quer de sensualidade dos corpos, a intensidade é maior na medida em que a destruição, a morte do ser transparecem. Aquilo a que chamam vício decorre dessa profunda implicação da morte. E o tormento do amor desencarnado é tanto mais simbólico da verdade última do amor já que é a morte daqueles que ele une que os aproxima e atinge.

De nenhum amor entre seres mortais isso pode ser dito mais apropriadamente do que da união dos heróis de “O morro dos ventos uivantes”, Catherine Earnshaw e Heathcliff. Ninguém expôs essa verdade com mais força que Emily Brontë. Não que ela a tenha pensado sob a forma explícita que, do meu jeito pesadão, lhe atribuo. Mas porque ela sentiu e exprimiu isso mortalmente, de certa forma divinamente.”

“Ano-novo no Daniel’s” (1991)

Cristina Peri Rossi (Tradução de Diuliane de Castilhos)

“Só os tolos ou os excessivamente racionais (às vezes são a mesma coisa) se perguntariam por que uma mulher bela, e em plena posse de todos os seus encantos, escolhe uma mulher fantasiada de homem para fazer amor, quando há tantos homens reais bem-dispostos e livres pelo mundo. Eis o verdadeiro motivo: ela não quer homens reais, e sim imaginários. Mulheres que brincam de ser homens, porque não o são. A realidade carece de fantasia e de mistério. Ela gosta da representação, do simulacro, da ficção. Ama a fascinação do imaginário, que supera a vulgaridade do real. Esse homem falso, que, apesar de seu perfeito disfarce, nunca será um verdadeiro homem, a seduz a partir do imaginário: dá a ela o que não tem, o que não é. Oferece-lhe a coisa mais maravilhosa e íntima que se pode oferecer a alguém: seu sonho, seu não ser, seu não ter.

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