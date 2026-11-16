Minas tem duas finalistas no Prêmio São Paulo de Literatura, e mulheres são maioria entre os indicados

Duas escritoras mineiras estão entre os finalistas da 19ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, divulgados nesta segunda-feira (16/11). Fernanda Teixeira Ribeiro, de Uberaba, com “Cantagalo” (Todavia), e Marcela Fassy, de Belo Horizonte, com “Abafada” (Reformatório), disputam a categoria de romance de estreia. As mulheres são maioria na lista: assinam 13 das 20 obras selecionadas e 8 dos 10 livros de estreia.

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O prêmio reconhece os melhores romances publicados no Brasil em 2025, nas categorias de melhor romance e melhor romance de estreia. Cada vencedor recebe R$ 200 mil, o maior valor concedido por um prêmio literário no país. Os ganhadores serão anunciados em 15 de dezembro, em cerimônia na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

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Nascida em Uberaba, em 1984, Fernanda Teixeira Ribeiro é jornalista, editora de ciência e pesquisadora na área da neurobiologia das emoções, e vive em São Paulo. “Cantagalo” se passa no início do século 20, no Alto Paranaíba, e acompanha uma família marcada pelo casamento arranjado entre a herdeira de uma fazenda de café e o filho de uma mulher escravizada com um homem branco. O livro venceu o Prêmio Revelação Literária UCCLA-CM Lisboa e foi semifinalista do Prêmio Jabuti 2026 na categoria de autor estreante.

Marcela Fassy nasceu em Belo Horizonte, também em 1984. É historiadora formada pela UFMG, mestre em ciências humanas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e trabalha como arte-educadora no Instituto Brasileiro de Museus. Antes do romance, publicou livros de contos. “Abafada”, vencedor do Prêmio Caio Fernando Abreu, do Festival Mix Brasil, em 2024, acompanha uma mulher que enfrenta relações familiares opressivas e o luto, em uma narrativa marcada pelo uso constante de parênteses.

Na categoria principal, a disputa reúne autores como Milton Hatoum, Cristovão Tezza, Aline Bei, Marilene Felinto e Eliana Alves Cruz, que acaba de ganhar o Jabuti de melhor romance literário com “Meridiana”, livro com que também concorre ao Prêmio São Paulo.

A Companhia das Letras lidera mais uma vez a lista, com sete finalistas, seguida pela Todavia, com três.

O júri desta edição foi formado por dez críticos, pesquisadores e escritores: André Cáceres, Camilla Dias, Cida Saldanha, Edimilson de Almeida Pereira, Fabio Silvestre Cardoso, Felipe Franco Munhoz, Irineu Franco Perpetuo, Luciana Araujo Marques, Mirhiane Mendes de Abreu e Paula Fábrio.

Os finalistas

Melhor romance:

“Uma Delicada Coleção de Ausências”, de Aline Bei (Companhia das Letras)

“Meu Passado Nazista”, de André de Leones (Record)

“Visita ao Pai”, de Cristovão Tezza (Companhia das Letras)

“Meridiana”, de Eliana Alves Cruz (Companhia das Letras)

“Batida Só”, de Giovana Madalosso (Todavia)

“Corsária”, de Marilene Felinto (Fósforo)

“Depois do Trovão”, de Micheliny Verunschk (Companhia das Letras)

“Dança de Enganos”, de Milton Hatoum (Companhia das Letras)

“Os Urubus Não Esquecem”, de Pedro Cesarino (Todavia)

“Santo de Casa”, de Stefano Volp (Record)

Melhor romance de estreia: