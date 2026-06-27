Mariana Filgueiras resgata as trabalhadoras domésticas esquecidas da ficção

Mariana Filgueiras - Especial para o Estado de Minas

No dia 13 de maio de 1988, a abolição da escravidão no Brasil completou 100 anos. Naquela semana, este jornal, o Estado de Minas, publicou diversas reportagens especiais celebrando a data, e entre elas havia uma entrevista com uma senhora que também completava 100 anos naquele dia, “dona” Sofia Filgueiras. Ela nasceu no mesmo dia em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e passou a infância na Fazenda Estrela, em Porto Novo, Zona da Mata mineira, testemunhando a decadência da lavoura sem a mão de obra escravizada, que lhe garantia a alta rentabilidade. Bastante lúcida, Sofia contou que alguns homens e mulheres, no entanto, permaneceram na fazenda – afinal, a Abolição não garantiu a inserção social de ninguém, como sabemos.

Eu tinha apenas sete anos quando aquela edição do jornal circulou na minha família – todos estavam muito orgulhosos de ter uma Filgueiras fazendo 100 anos em data tão importante, contando sua história na capa do jornal. Sofia Filgueiras era minha tia-bisavó, e apesar de nunca tê-la conhecido pessoalmente, por ser de um ramo distante, sabia daquela coincidência do seu nascimento. Mas só fui me lembrar daquele exemplar do Estado de Minas guardado pela minha mãe mais de 30 anos depois, quando comecei a minha tese de doutorado. Procuramos a entrevista nos armários e lá estava, um pouco amarelada, com o título: “Dona Sofia, 100 anos, relembrando os negros tempos da escravidão”.

“Eu tinha apenas sete anos quando aquela edição do jornal circulou na minha família – todos estavam muito orgulhosos de ter uma Filgueiras fazendo 100 anos em data tão importante, contando sua história na capa do jornal. Sofia Filgueiras era minha tia-bisavó, e apesar de nunca tê-la conhecido pessoalmente, por ser de um ramo distante, sabia daquela coincidência do seu nascimento. Mas só fui me lembrar daquele exemplar do Estado de Minas guardado pela minha mãe mais de 30 anos depois, quando comecei a minha tese de doutorado.”



Mariana Filgueiras



Com a distância que o olhar da pesquisa acadêmica exige, entendi que tinha em mãos não só um testemunho histórico de uma sinhazinha no pós-Abolição – tal qual o livro “Minha vida de menina”, de Helena Morley, diário de uma menina de 13 anos em Diamantina, escrito por volta de 1895, que fez grande sucesso editorial nos anos 40 – mas um documento que provava a conexão direta dos Filgueiras com a escravidão. Era a minha família, afinal, participando daquela história nefasta.

E com detalhes que me traziam um incômodo profundo. Como a naturalização da continuidade de exploração naqueles anos que se seguiram à Lei Áurea; ou o apagamento completo da história dos “200 negros” que viviam na Fazenda Estrela, a exemplo do “Negro Firmo” que andava com ela por toda parte ou da “ama de leite” sem nome que a amamentou, citados na entrevista. Quem eram eles? De onde vieram? Por que decidiram ficar? Quem eram suas famílias, quais eram seus sonhos, seus nomes, o que diriam se fossem eles os entrevistados num jornal de grande circulação? O que contariam se alguém tivesse tido interesse em ouvi-los?

Em 1904, o narrador do conto “Babá”, do escritor Lima Barreto (1881-1922), teve esse interesse. Era um enfermeiro do Hospital da Misericórdia, no Rio de Janeiro, que ficou comovido com uma mulher negra centenária abandonada no hospital por sua patroa. Ela se chamava “Quirina”, havia sido mucama de muitos senhores de engenho durante a escravidão, e depois da Abolição, seguiu trabalhando na casa dessa viúva abastada.

Comovido com sua solidão no hospital, o enfermeiro começou a conversar com ela. “Era de ver a sua cabecinha pequena [...] alvejando tristemente no fundo negro de seu rosto, encavado, chupado, esteriçado, onde dois olhinhos castanhos quase sem brilho passeavam languidamente, dolorosamente”. Quirina estava muito fraca, mas contou que era natural de Moçambique e tinha sido escravizada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quando chegou ao Brasil. Quirina disse que chegou a conhecer Dom João VI enquanto trabalhava nas casas dos seus senhores, que tinha tido muitos filhos, “de várias cores”, mas que foram espalhados pelo Brasil para trabalhar em lavouras. Nunca teve qualquer notícia deles.

O conto originalmente se chamava “Mãe Quirina”, mas teve o título original riscado pelo autor, sobre o qual estava escrito o novo: “Babá”. O ofício parece ter pesado mais do que o nome da personagem na hora de batizar o conto. Talvez porque o trabalho já tivesse soterrado a identidade da personagem – embora ela reunisse forças para deixar a sua própria história narrada nos últimos momentos.

Imagino a Quirina de Lima Barreto como uma das muitas mulheres que provavelmente passaram pela Fazenda Estrela, a exercer trabalhos domésticos sem remuneração, abandonadas à própria sorte no fim da vida. É a ficção quem me informa sobre o que pode ter acontecido à ama-de-leite ou ao Firmo, citados na entrevista. “Se a historiografia pouco se deteve na história da construção do gênero, em especial na sua conjugação com raça, será a ficção que de maneira mais sistemática se encarregará de estabelecer o ser mulher e mulher negra na sociedade”, diz a filósofa Sueli Carneiro no livro “Escritos de uma vida”.

O livro “Quirinas: a trabalhadora doméstica como protagonista na literatura brasileira contemporânea” que acabo de lançar pela editora Pangeia/Eduff com apoio da Capes – disponível gratuitamente para download no site da Pangeia – é fruto da tese de doutorado homônima contemplada no Prêmio Capes de Tese 2025, e faz um levantamento das personagens trabalhadoras domésticas mais significativas da história da literatura brasileira. Uma das conclusões da pesquisa é que a Quirina de Lima Barreto foi uma das primeiras trabalhadoras domésticas da história da nossa literatura a estar no centro da narrativa, a contar sua própria história. O mais comum é que essas personagens fossem invisibilizadas, desumanizadas, e não despertassem qualquer interesse nem dos narradores dos enredos ou autores das tramas.

Um padrão que só começou a ser quebrado a partir de 2015, quando o trabalho doméstico começou a aparecer como tema em romances e contos. A primeira protagonista só viria em 2018, no livro “Perifobia”, de Lilia Guerra. Desde então, há diversos títulos que se propõem a investigar essa subjetividade de imenso potencial dramático negligenciado por tantos anos: “Com armas sonolentas”, de Carola Saavedra; “Suíte Tóquio”, de Giovana Madalosso; “Solitária”, de Eliana Alves Cruz; “Louças de Família”, de Eliane Marques, “O céu para os bastardos”, de Lilia Guerra; Vera, de José Falero, entre muitos outros. Parece que finalmente a literatura brasileira começou a ver que tem muito mais gente na sala – filhos, netos e bisnetos de tantos Firmos e Quirinas que contam as histórias do Brasil.





MARIANA FILGUEIRAS é jornalista, roteirista e doutora em Estudos da Literatura na Universidade Federal Fluminense. Atualmente, faz pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde ministrará uma disciplina sobre o livro em agosto, com 15h de duração, no Seminário de Literatura Brasileira, a partir do dia 4/8.





