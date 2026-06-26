Festa da Luz em BH: a criação do poema visual para o Edifício Chagas Dória

Rafael Maia - Especial para o Estado de Minas

Nasci no bairro Califórnia em 1985 e me mudei pro centro em 2007, prestes a terminar a graduação em design. A essa altura, a tipografia já era uma disciplina que tinha um lugar cativo na minha prática projetual. As andanças pelo centro e a ciência de que já haviam pesquisas sendo desenvolvidas no campo da Memória Gráfica relacionadas a epigrafia me levaram a tomar emprestado a mesma metodologia para propor um mestrado apresentado na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais em 2024.

Intitulado Horizonte Tipográfico, o estudo apresenta o primeiro inventário de letreiros do hipercentro de Belo Horizonte. O foco é dirigido aos edifícios em estilo Art Déco e protomodernos. Após a análise inicial do material pesquisado, concluiu-se que o mais antigo edifício vertical que possui tipografia arquitetônica nominativa em sua fachada é justamente o edifício Chagas Dória, de 1932, o que orientou o marco inicial do recorte temporal. Esse momento de reconstrução a partir de uma ideologia modernizante tem na própria cidade o marco que baliza o recorte temporal: o projeto para a Pampulha, de 1942. Trata-se, portanto, de uma janela de dez anos seminais para a consumação do Modernismo em Belo Horizonte.

A pesquisa de campo e os dados disponíveis em documentos encontrados no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte revelaram 22 edifícios, 24 letreiros e 24 tipos de letras que atenderam aos critérios estabelecidos. Frequentemente ignorados, os letreiros são elementos importantes do patrimônio material de Belo Horizonte. Grande parte deles (63% do meu recorte) está danificada ou com sua visualização prejudicada. Registrar e coletar dados sobre os artefatos – que abrangem dados de identificação do edifício (imagem, nome, endereço, uso original, uso atual, localização, nome do arquiteto, data de construção e possível tombamento), dados sobre a tipografia na portada ou fachada da edificação (com foto, especificações sobre o tipo de letra, composição, formato, localização e materiais utilizados) – são premissas da investigação e ferramentas para a catalogação desse patrimônio latente da cidade de Belo Horizonte. A estruturação e constituição de seu corpus dilata a percepção sobre a cultura visual e material belo-horizontina e contribui para a memória, a identidade e o patrimônio da cidade.

Para a festa da Luz, criamos um poema visual para o Edifício Chagas Dória construído a partir de um imaginário tipográfico que nasce dos letreiros presentes na pesquisa e se expande para outros artefatos gráficos latino-americanos. Partindo da ideia de voz como matéria sensível e política, a obra desloca sua compreensão para além da emissão sonora, entendendo-a como gesto de enunciação, memória, identidade, pertencimento e experiência coletiva. Mesmo diante das diferenças linguísticas, persistem ecos de histórias compartilhadas, marcadas pela colonização, pela resistência, pelos desejos e pelas lutas comuns. Formalmente, os tipos em neon reverberam também a própria existência desses artefatos gráficos invisibilizados, seja pelo mal estado de conservação dos que restaram ou pela falta de documentação sobre sua criação e autoria. ECO convida, assim, a reconhecer em cada palavra falada a presença de muitas outras vozes: a escutar, na língua do outro, o eco de uma mesma voz.

A inserção dos artefatos na cultura, na memória e na identidade é a meta principal dos estudos da Memória Gráfica. Ter uma pesquisa acadêmica apresentada publicamente em um evento que chama a atenção de tantas pessoas, é um passo importante até para o próprio reconhecimento desses objetos como parte do patrimônio da cidade. Ao se descolar do mero repositório, a pesquisa (que até aqui foi reconhecida pelo Prêmio Museu da Casa Brasileira e exposta no Complexo Cultural Oswald de Andrade, vencedora do Prêmio Lucy Niemeyer (ESDI/UERJ) e apresentada em diversos eventos acadêmicos) cumpre sua função maior.

A seguir, a minha reflexão sobre o assunto.

Uma cidade é antes do mais

uma ocorrência emocionante

no meio ambiente

(Cullen, 1983, p. 10)

Centro era Cidade

Centro era Cidade. Pomar, cisterna e galinhas no lote pendurado no cume dum outeiro, de onde era possível avistar, feito um cisco, o Conjunto JK. Mais adiante, Baleia, antenas de TV e o pico Belo Horizonte. Na fronteira entre os anos, uma árvore dançava na Serra e os fogos de artifício pipocaram da Pampulha. Mais a noroeste, dois campos quiméricos, sem trave nem cal, margeiam Contagem. Brasil nativo – Brasil alienígena. No verão, a chuva deixava uma porção de arco-íris: de Sabará à Piedade, do Paraíso ao Barreiro. E por aí vai. O sol secava rápido o asfalto, que por cercar-se de excremento urbano, exalava catinga de chorume, fumaça industrial e poeira de rodovia.

Insulado entre chaminés, BRs e a via expressa, o comércio se reduzia a botecos e mercadinhos onde se encontra da muamba do Paraguai ao feijão a granel. O bar era da Zenaide, do Tião ou do Abílio. Sem placa nem mesa. Os bebuns se acocoravam em qualquer alvenaria ou se equilibravam nos tacos de sinuca. Free e Kaiser pra tia. Hollywood e Antártica pra dinda. Litro de cana pra vó. E o troco, de tanta bala, virava ficha de fliperama. Galinhas eram abatidas na hora, verduras e ervas colhidas nos quintais das vizinhas.

Dor de barriga cura com funcho.

Garganta sara com transagem no gargarejo.

Pro viço no cabelo, dá-lhe babosa.

Cobreiro, olho-gordo e moléstias mais severas, o recurso era Francisca, benzedeira que entre espirros e escarros, limpava a alma e secava dodói.

A rua Visconde de Mauá recebeu meus familiares no final dos anos 70, quando foram removidos do bairro Gameleira para a construção da Via Leste-Oeste. A casa mal-ajambrada em que moravam foi depenada para que a morada no Califórnia ganhasse janelas maiores e o barraco ao lado fizesse as vezes de edícula ao receber pia, torneiras e louças resgatadas da demolição. Quarto, sala, cozinha e banheiro que nos serviu de abrigo até nos mudarmos para um conjunto popular no Camargos, bairro vizinho que herdou o nome da grande fazenda do século XIX que abarcava o Califórnia. Na pacata rua suburbana, todos se conheciam e passavam de mão em mão a santa na novena. A casa do vizinho era extensão das nossas e a rua mero elo entre comadres. Se escutava ao longe o ruído da movida nas BRs. De hora em hora, pipocava em sobressalto o estouro do motor a despencar da ladeira feito montanha-russa na volta da Cidade.

Batidas no telhado

de mangas,

abacates,

bolas dos moleques

e amianto lascado na gana pela pipa alheia.

Na Visconde de Mauá, Irineo era mero desconhecido.

_ não tem ninguém nessa rua com esse nome, moço.

Miúdo, calçava o rollerblade e saía em bando pela ladeira na marginal da 040. Asfalto à prova de Scania, cambitos feito vara verde. Entre motéis e o precipício, vestígios do Itaú: pontinhos de luz indecifráveis, de tão remotos, só anunciam a noite que está pra chegar. Hora de voltar pra casa. A Cidade era cenário também do meu quintal e das descidas nervosas no rolimã. Do alto da caixa-d'água, o aglomerado é constelação. No breu, sabe Deus onde é Via Láctea, onde é vela de sete dias.

São 60 minutos entre o final do coletivo 1509 - Califórnia/Tupi - até a praça Raul Soares. Espaço mínimo para comprar queijos, roupas, geleia de mocotó e Anakanan na Cidade. Também serviços bancários, médicos, dentista, barbeiro, boate ou foto 3 por 4. Whisky, creme de rosa mosqueta

e meias finas,

iguarias ostentação, minha avó trazia direto de Ciudad del Este. Por encomenda, cabiam videocassetes e walkmans mocados em fundos falsos recheados de Anaïs Anaïs.

O pau de arara azul sacolejava a ponto de marear. Fosse por emergência médica ou pra zerar a lista de material escolar, ir à cidade era também vomitar. O prêmio de consolação era poder embarcar no ponto final e ter as janelas disponíveis pra evitar o pior. Pra isso, tinha que zanzar pelo bairro até desembocar no Anel e cair pra Delta, Tereza Cristina, Conde Carneiro e Amazonas até a praça Sete, onde frequentava o salão do Snoop no edifício Dantés. Na mesma galeria, amolava-se alicates de unha e fazia-se a fezinha. Pra desencavalar os dentes, frequentei o edifício Guimarães, onde aí por volta de 95, reza a lenda, elevadores eram suspensos por cipós. Cavalos selvagens pediram tratamento de choque, continuado num ortodontista no alto do comprido Júlia Nunes Guerra: fixo, elásticos e extra-oral. A merenda era torta de frango na Torre Eiffel ou sorvete nas Americanas. De lei. Na Mesbla, me soltava dos meus pais e paralisava nas vitrines.

Gostava de pensar que poderia ser confundido com manequins.

Livros usados e pastel de carne com caldo de cana na Ouvidor, de onde se atravessava para a Elmo. Desce Carijós, espremido entre camelôs e bocas de lobo. Dezembro junta pequi,

sombrinha nos olhos,

fitas k7

e seda javanesa.

Paraná é meio meretrício, meio rodoviária. Era lá que de hora em hora, o balaio atracava pra nos tirar da Cidade.

Na feira hippie, trançar os dedos no cinto do pai para não desbaratar na multidão. Quem sobrevivesse, aplicaria tatuagens de chicletes no Clube do Cruzeiro. Do toboágua para a sessão no Brasil, Palladium ou Acaiaca, dos últimos a sucumbirem ao pornô, à bíblia ou à sanha por automóveis. Mais tarde, matinê na Lurex ou Erotika, de onde corríamos para não perder o último transporte do domingo até o bairro.

Hasta la victoria, siempre.

No Centro Cultural José Martí, conspiramos rimas que soltamos aos berros em manifestações na Afonso Pena.

Fora já.

Fora já daqui.

O FHC

e o FMI.

Festivais de teatro, dança e cinema, assim como exposições, viraram pretexto para requebrar na Cidade, o que minha mãe não conseguia assimilar. "Baixar no centro pra ver quadro" era um despropósito. Na formatura do colegial, produzi uma jazz band na Usina de Cinema, onde passei tempo folheando na livraria e carreguei bandejas de destilados como freelancer no café das pequenas notáveis. No Chico Nunes, vi Sonhos de uma noite de verão. No Humberto Mauro, Sganzerla. No Nazaré, Titanic. Na Guaicurus, a cidade enlouquecer em sonhos tortos.

A saga Bairro-Centro termina quando o farol saliente do meu horizonte passa a ser minha morada. Me mudo para o edifício JK em 2007, prestes a finalizar a formação na Escola de Design. Cidade é centro. Amálgama de materiais, estilos e escalas (Cullen, 1983). A montanha que marcava ao longe o fim do horizonte se avizinhou. A cadeia, que distante parecia cortar, agora rodeia. Alvorada no Curral, ocaso no Califórnia. Escrevo do vigésimo andar, onde avisto o sol escapar no outeiro a noroeste, onde outrora rolimãs envenenados cuspiam faísca em cavalos de pau. Do outro lado, o morro se ausenta e a Serra chispa. Justo atrás, a lua é um colosso, mas as estrelas minguaram; não há astro que sobreviva ao brilho telúrico.

Notas:

1- Trabalho fundacional da obra da artista Anna Bella Geiger. Em artigo para a Select, Paula Alzugaray descreve a obra: "O trabalho é feito de nove pares de imagens. De um lado, uma coleção de cartões-postais comprados pela artista em uma banca de jornal mostra cenas cotidianas e rituais de indígenas de diversas etnias. No verso, lê-se “Brasil Nativo”. Do outro lado, temos reencenações dos mesmos atos, realizados pela artista, filhos e amigos, no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Aí, lê-se “Brasil Alienígena.

Disponível em: https://select.art.br/o-nativo-o-alienigena-e-o-deslocamento-da-periferia-para-o-centro/

2- Irineo Evangelista de Souza (Arroio Grande, 28 de dezembro de 1813 – Petrópolis, 21 de outubro de 1889), foi um político, comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Recebeu o título nobiliárquico primeiro de Visconde de Mauá em 1874.

3- O Bloco B do edifício JK exibiu as horas por 40 anos num imenso relógio digital instalado no alto dos seus 35 andares.

4- "Pequena notável" era o nome de uma das salas da Usina Unibanco de Cinema, que encerrou as atividades em 2011.

5- “A cidade enlouque em sonhos tortos” é um trecho de "Essa noite não", do cantor Lobão, que lançou o show "A vida é doce" no quarteirão fechado da rua dos Guaicurus (Belo Horizonte) no ano 2000.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia







