Primeira leitura: 'A coragem do primeiro pássaro', de André Dahmer
Conhecido pelo sarcasmo das tirinhas, o autor de 'Malvados' ressurge em obra densa sobre o luto do fim do casamento e a busca pela luz após a separação
compartilheSIGA
vocês não me conhecem
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
antes de virar essa coisa
eu ria sorria gargalhava
eu aconselhava pessoas tristes
limpava minha casa
porque tinha uma casa
e vestia roupa de dormir
porque dormia
eu tomava banho de sol e chuva
eu tomava banho
*
ela ainda mora no meu coração
apenas mudou-se de quarto
foi bom engolir as chaves
foi bom gravar nossos gritos
foi tão bom
levantar com o sol
cortar a grama
fazer carinho na filha que a gente fez
*
agora
estudo como a luz
consegue vencer a escuridão do quarto
sem tocar as maçãs do seu rosto
*
amor é assim
quem nunca perdeu
não sabe o que está perdendo
*
pele para quem é de pele
cidade do tato
reino dos que buscam amor
de olhos fechados
*
a noite faz meus curativos
a noite beija meus machucados
a noite impede que você se banhe
com a água sagrada do meu olho
*
na parede que você é
ainda silva meu vento
nas suas frestas
*
meu coração
cidade imensa
lugar em que você aprendeu
a viver sozinha
SOBRE O LIVRO
“A coragem do primeiro pássaro”, livro marcante na obra do quadrinista e poeta André Dahmer, volta às livrarias em edição com ilustrações do autor, prefácio de Fabio Weintraub e novo projeto gráfico. Originalmente lançada em 2015 pela Lote 42, a obra tem agora edição também da editora independente mineira Impressões de Minas e é definida como um mergulho na temática da separação conjugal. "Escrevi muitos livros nos meus cinquenta anos, mas tenho especial apreço por ‘A coragem do primeiro pássaro’, porque é um livro ponte, registro de travessia, de troca de casca", afirma Dahmer sobre a obra, dividida em três atos: “Vocês não me conhecem”, “Agora é guerra” e “Era ela era para ser”.
SOBRE O AUTOR
O poeta, quadrinista e artista visual André Dahmer nasceu em 1974 no Rio de Janeiro. Artista plástico, poeta e quadrinista, criou as séries de tirinhas “Malvados”, “Quadrinhos dos anos 10”, “Vida e obra de Terêncio Horto”, entre outras e é ganhador de cinco prêmios HQmix e de um troféu Jabuti.
“A CORAGEM DO PRIMEIRO PÁSSARO”
André Dahmer
Impressões de Minas e Lote 42
80 páginas
R$ 70
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia