Primeira leitura: 'A coragem do primeiro pássaro', de André Dahmer

vocês não me conhecem

antes de virar essa coisa

eu ria sorria gargalhava

eu aconselhava pessoas tristes

limpava minha casa

porque tinha uma casa

e vestia roupa de dormir

porque dormia

eu tomava banho de sol e chuva

eu tomava banho

*

ela ainda mora no meu coração

apenas mudou-se de quarto

foi bom engolir as chaves

foi bom gravar nossos gritos

foi tão bom

levantar com o sol

cortar a grama

fazer carinho na filha que a gente fez

*

agora

estudo como a luz

consegue vencer a escuridão do quarto

sem tocar as maçãs do seu rosto

*

amor é assim

quem nunca perdeu

não sabe o que está perdendo

*

pele para quem é de pele

cidade do tato

reino dos que buscam amor

de olhos fechados

*

a noite faz meus curativos

a noite beija meus machucados

a noite impede que você se banhe

com a água sagrada do meu olho

*

na parede que você é

ainda silva meu vento

nas suas frestas

*

meu coração

cidade imensa

lugar em que você aprendeu

a viver sozinha

SOBRE O LIVRO

“A coragem do primeiro pássaro”, livro marcante na obra do quadrinista e poeta André Dahmer, volta às livrarias em edição com ilustrações do autor, prefácio de Fabio Weintraub e novo projeto gráfico. Originalmente lançada em 2015 pela Lote 42, a obra tem agora edição também da editora independente mineira Impressões de Minas e é definida como um mergulho na temática da separação conjugal. "Escrevi muitos livros nos meus cinquenta anos, mas tenho especial apreço por ‘A coragem do primeiro pássaro’, porque é um livro ponte, registro de travessia, de troca de casca", afirma Dahmer sobre a obra, dividida em três atos: “Vocês não me conhecem”, “Agora é guerra” e “Era ela era para ser”.

SOBRE O AUTOR

O poeta, quadrinista e artista visual André Dahmer nasceu em 1974 no Rio de Janeiro. Artista plástico, poeta e quadrinista, criou as séries de tirinhas “Malvados”, “Quadrinhos dos anos 10”, “Vida e obra de Terêncio Horto”, entre outras e é ganhador de cinco prêmios HQmix e de um troféu Jabuti.

“A CORAGEM DO PRIMEIRO PÁSSARO”

André Dahmer

Impressões de Minas e Lote 42

80 páginas

R$ 70

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