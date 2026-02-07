Primeira leitura: 'Passe pela catraca', de Jairo Fará

SOBRE O LIVRO E O AUTOR

Ir além dos limites da palavra para refletir sobre o cotidiano e a sociedade e pensar a poesia como um experimento da linguagem. Eis o objetivo de “Passe pela catraca”, de JairoFará, com lançamento neste sábado, a partir de 14h, na Casa Literíssima. Com 80 páginas coloridas, o livro faz uma seleção da produção dos últimos 15 anos da poesia visual everbal de Fará. Professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), o autor é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, de Portuga. Entre oslivros publicados, estão “Barão de Itararé: Riso é Resistência”, “Minas Impressas”, “Ovo do Mineirim” e “Livro de bolso”. “É preciso auscultar esse poeta, o coração dele estáexplodindo e sabemos apenas que virão pedaços de escrituras e rebocos de imagens (passíveis ou não de serem fotografadas)”, afirma a editora e escritora Leida Reis.

“PASSE PELA CATRACA”



De Jairo Fará

Literíssima Editora

80 páginas

Lançamento neste sábado (7/2), das 14h às 17h, na Casa Literíssima (Rua Dom José Gaspar, 365, Coração Eucarístico, BH. No dia 25 de fevereiro, às 19h, lançamento na Taberna D’Omar, em São João del-Rei