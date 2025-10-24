Milton Hatoum lança novo livro em Belo Horizonte

Com epígrafes retiradas de romances de Joseph Conrad e Guimarães Rosa, “Dança de enganos” chega às livrarias para encerrar a trilogia “O lugar mais sombrio”, de Milton Hatoum, iniciada com “A noite da espera” (2017) e “Pontos de fuga” (2019). É o primeiro livro do autor amazonense depois de sua eleição para a Academia Brasileira de Letras e será lançado em Belo Horizonte na próxima quarta-feira (29/10), em edição especial do projeto Letra em Cena, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.



A obra, publicada pela Companhia das Letras, é ambientada em Ouro Preto, “principal centro simbólico do romance”, conta Hatoum, em entrevista ao Estado de Minas.

Leia: Novo livro de Milton Hatoum é ambientado em Ouro Preto



“Dança de enganos’ tenta esclarecer questões que foram, de forma deliberada, deixadas em suspenso nos dois outros volumes”, explica. “Esse último livro é narrado por Lina, mãe do filho desgarrado. Mas outros narradores contam para ela a história de Martim e seus amigos. As personagens que estavam apenas delineadas adquirem espessura e todos entram nessa dança de enganos. Tentei armar a rede dessa trama e dar uma certa coerência ao conjunto.”

Leia: Milton Hatoum encerra trilogia sobre a ditadura com 'Dança de enganos'



O autor de “Dois irmãos” contou que a escolha de Minas Gerais nasceu de uma afinidade afetiva e literária. “Uma coisa que contou muito foi a minha paixão por Minas e seus romancistas, poetas e cronistas extraordinários. Em viagens mais recentes a Ouro Preto, conheci pessoas muito generosas, que ajudaram nas pesquisas sobre o romance e se tornaram amigas”, disse.



Durante a escrita, Hatoum releu romances e poemas de autores mineiros, incluindo Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade, e deixou versos desses poetas atravessarem o novo livro. “Então, Milton Nascimento, canções do Clube da Esquina, o grupo de teatro de bonecos, a poesia de Murilo Mendes e de outros autores mineiros estão lá. Aliás, na última página do livro, depois dos agradecimentos, tem um poema lindíssimo (“Flores de Ouro Preto”) de Murilo Mendes. Esse poeta precisa ser lido por todos”, contou.

Leia: Quem é Milton Hatoum, um dos maiores escritores vivos do Brasil



Com tintas autobiográficas, “Dança de enganos” dá voz a Lina, mãe do jovem Martim, que nos dois volumes anteriores viveu a formação política e sentimental sob a sombra da ditadura. Hatoum retorna agora como “imortal” da ABL, mas também como leitor apaixonado pelos mineiros que inspiraram seu romance.



Cinema



No dia seguinte ao lançamento de “Dança de enganos”, Milton Hatoum voltará ao Centro Cultural Unimed BH-Minas para apresentar a sessão de “Retrato de um certo oriente”, adaptação audiovisual para o primeiro romance do escritor, “Relato de um certo oriente.” O filme, em preto e branco, é dirigido pelo pernambucano Marcelo Gomes, de “Cinema, Aspirina e Urubus”.

A sessão com o autor integra a mostra “Literatura e Cinema: Carta Branca a Milton Hatoum”, a se iniciar no dia 27, com entrada franca, e outros filmes, como “O rio do desejo”, “São Bernardo” e “São Paulo Sociedade Anônima). Os ingressos podem ser retirados na bilheteria, uma hora antes de cada sessão.

“Letra em cena especial: Milton Hatoum”



Lançamento em BH do livro “Dança de enganos”, de Milton Hatoum, na próxima quarta-feira (29/10), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, em edição especial do projeto “Letra em cena”.

Curadoria de José Eduardo Gonçalves. Leitura de textos por Odilon Esteves. Os ingressos retirados antecipadamente, via Sympla, estão esgotados.