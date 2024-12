O escritor José Falero lança seu novo romance “Vera” em Belo Horizonte no dia 17 de dezembro. O bate-papo com o autor e uma sessão de autógrafos acontecem às 19h na livraria Jenipapo, na Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira. Esta é a quarta obra publicada pelo gaúcho, todas pela Todavia, e marca o início de sua empreitada de trazer protagonistas femininas em sua prosa.

Falero foi convidado do "EM Entrevista", podcast do Estado de Minas, na última terça-feira (3/12). Na conversa com o repórter Bernardo Estillac e o subeditor de Política e do Pensar, Paulo Nogueira, o autor comentou sobre sua mais nova obra e como sua companheira, a escritora mineira Dalva Maria Soares, o instigou a dar mais destaque a personagens mulheres em sua obra e o processo criativo que culminou em seu novo romance. A edição está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

Durante a entrevista, o escritor natural de Porto Alegre (RS) falou também sobre como sua experiência na periferia da capital gaúcha é fielmente retratada nas descrições espaciais de seus livros. Além da novidade “Vera”, Falero já publicou o romance “Os supridores”, a coletânea de crônicas “Mas em que mundo tu vive” e o livro de contos “Vila Sapo”. Toda sua obra é ambientada nas ruas onde o autor passou a ampla maioria de seus 37 anos.

Com uma construção de cenários e personagens complexa, a obra de Falero tem um inequívoco pano de fundo permeado por questões políticas. Durante a entrevista, ele comentou os rótulos aplicados à chamada “literatura de periferia”; correlacionou o peso da crítica social e do valor estético na produção literária contemporânea; e analisou como esquerda e direita disputam o voto dos brasileiros mais pobres e marginalizados nos últimos pleitos.

