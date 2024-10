Alice Sant’Anna

“salto ornamental”

os poucos segundos diante da câmera

não fariam jus anos (uma vida

inteira) de ensaios e dores musculares

e alimentação regrada e tantas outras privações

os poucos segundos mostram

a atleta no trampolim

ela se prepara para o salto

que quem sabe

vai lhe render uma medalha

uma vaga nas olimpíadas

a consideração de alguém tanta coisa

o treinador apreensivo finge

tranquilidade no telão

vai dar certo já fizemos isso infinitas vezes

ela se prepara para o mergulho

pensa que o melhor é não pensar

em nada

transmitir coragem e autoconfiança

os fotógrafos bastante entediados

sem conseguir entender o que dá

a certos atletas um décimo a mais um a menos

no fim das contas é só um pulo na piscina

a não ser que erre feio

que caia de costas ou de barriga

que uma perna vá pro lado

que um braço não fique junto ao corpo

a não ser que o mergulho seja bruto

e suba muita água a não ser que seja

algo menos que perfeito

o passo de dança ensaiado em cada milímetro

que começa com um sorriso e termina

com a piscina recebendo a atleta sem alarde

sem ondas na água quase

como se nada tivesse acontecido

a atleta se prepara é dada a largada

na hora do salto sabe-se lá

o que se passa na cabeça

enquanto finge não passar nada

ela corre com destreza no trampolim

e mergulha na água de cabeça

sem o mortal

sem as três piruetas

sem a manobra prevista

que treinou a vida toda e lhe valeria

uma medalha ou patrocinadores ou um aumento

sobretudo a admiração de alguém

ela esquece

não teve vontade

deu um branco vai entender

mergulhou na água de cabeça



no telão a expressão incrédula do treinador

o zero goro dos jurados

os fotógrafos finalmente entretidos



“seis da tarde”

decidiu ter filho

quando soube da morte do amigo

a partir desse momento passou

a ver o amigo quase todos os dias na rua

ontem um pouco mais moreno

hoje mais atarracado

semana passada era um homem

de negócios na faria lima

de calça cáqui e camisa azul e crachá

na última vez que foi a Ipanema viu também

estava um pouco mais gordo de short amarelo

provavelmente não usaria aquele short

mas era ele

quando ficou sabendo precisou

dar a notícia aos amigos

sentou na escada de incêndio do escritório

e telefonou para cada um

eram seis da tarde

estavam todos indo embora



“vaga-lumes”

é o último dia do ano

poderíamos dizer o apagar das luzes

às nove da noite desligamos a casa

e vamos para a varanda

na escuridão esperamos até que os olhos se acostumem

os vaga-lumes chegam aos poucos

e de repente são dezenas

assistimos à farra em silêncio

broches que acendem e apagam no breu

não digo nada mas em segredo

duvidou um pouco que existam

as luzes mais distantes são sempre estrelas ou naves

as luzes assim tão próximas só podem ser

fruto da imaginação

deixamos que você se decida por si

(se encarasse os bichos apagados

na luz dura do dia

o que você veria?)

a essa altura você já deve ter percebido

há coisas que beiram a fantasia

para quem está o tempo todo

sendo apresentado ao mundo

se aparecesse um cachorro de duas cabeças

você não se espantaria



Sobre a autora e o livro

Nascida em 1988, no Rio de Janeiro, Alice Sant’Anna é poeta e editora. Publicou os livros “Dobradura” (2008, 7 Letras), “Rabo de baleia” (2013, Cosac Naify, prêmio APCA de poesia) e “Pé do ouvido” (2016, Companhia das Letras). Tem livros publicados nos Estados Unidos e no Chile. “Acrobata”, que acaba de chegar às livrarias, foi escrito ao longo de quase dez anos e, para Milton Hatoum, “deve ser lido em voz alta, como escuta de si mesmo e de tantos outros, e com a emoção do que pode ser vislumbrado através do espelho de cada página.”

capa do livro "Acrobata" reprodução

“Acrobata”

• De Alice Sant’Anna

• Companhia das Letras

• 82 páginas

• R$ 69,90