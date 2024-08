CApa do livro "Arqueologias"





Prisca Agustoni

“origem”

a casa amarela

içada na vertical da memória

faz explodir os cristais

:enquanto os bois

cruzam os trilhos,

a casa, vela perene,

ilumina a infância

e semeia os estilhaços

- enigma do rebanho –

entrando na escuridão

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“travessia”

Nos trópicos a noite cai

súbita e ameaça

as crinas do oceano

e os olhos fechados da mãe,

com seu carrossel de sonhos

desfilando no escuro.

na cidade dos atlantes

a noite nos cega

ao mergulhar

lentamente

no branco

“viajante”

Forjo a memória

das luas

e a infensa solidão

na franja úmida

entre os continentes

capturo o tempo

e a sintaxe que rege

o grito da terra

a fala mansa dos bois



“intermezzo”

Será preciso esperar

a estiagem

para que as palavras encharcadas

amadureçam

como fósseis

milenares na terra



“revelação”

levo na língua

as pátrias como os peixes

escorregando



“Elizabeth Bishop”

O primeiro olhar sobre o verde

já foi certeza de naufrágio:

logo veio o fruto proibido,

meia polpa meio caroço

de um sabor indecente,

a descoberta que à vida

não se pede licença.

O amor, cada vez mais romã

e pele, tem estrelas no cabelo

e te ensaboa o corpo na bacia

que brilha e oscila como uma lua.

Imaginas então que o paraíso

perdido talvez exista, talvez esteja

bem perto, e o vês, no verde

encarnado, através dos vidros

enquanto as nuvens atravessam

as idades da tua casa.

Os seios dela são agora a senda,

os sinais dos passos na mata.

Pena que a chuva seja tão cruel

e varra até a mais sincera promessa.

Após a tempestade, a terra exala

um novo frescor, mas a hora

é estranha, e o verso tropeça.



Sobre o livro e a autora

Nascida na Suíça, a escritora, tradutora e professora Prisca Agustoni vive em Minas Gerais desde 2002. É professora de Literatura e de Criação Literária na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e autora de, entre outros, “O gosto amargo dos metais” (7Letras), que recebeu os prêmios Cidade de Belo Horizonte e Oceanos. “Arqueologias”, lançamento da editora Peirópolis, integra a coleção Biblioteca Madrinha Lua, que homenageia Henriqueta Lisboa (1901-1985).

“Prisca decidiu que este livro seria dividido em partes, e elas são cinco, contando-se desde o Prelúdio, passando pela terra, pelas águas, pelo céu e pelas cinzas”, afirma a coordenadora da coleção, Ana Elisa Ribeiro, definindo “Arqueologias” como um “mapa de viagem, antes, depois, mas principalmente durante o deslocamento.” “É um livro de uma poeta que vê como quem chega, entra e contempla, mas não só. Ela experimenta, vive, refina e abraça todas as vivências possíveis a alguém que está aí e vai, vai e volta, tem raízes e asas”, define Ana Elisa, no posfácio. Já Veronica Stigger, no prefácio, destaca: “Neste livro, a arqueologia (de Prisca Agustoni) é investigação, é método, é escavação, mas também invenção, tomada aqui em seu sentido etimológico, de descoberta.”



“Arqueologias”



• De Prisca Agustoni

• Coleção Biblioteca Madrinha Lua

• Editora Peirópolis

• 96 páginas

• R$ 58