O jornalista, escritor e gestor cultural Afonso Borges (foto) faz duplo lançamento de “Tardes brancas”, seu mais novo livro, que sai pela Autêntica Editora. As primeiras sessões de autógrafos ocorrem neste sábado e domingo (31/8 e 1º/9) durante a programação da Fliparacatu.

Na capital mineira, Borges lançará “Tardes brancas” na próxima quinta-feira (5/9), às 19h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi). O livro, que conta com prefácio de Humberto Werneck e orelha do colunista do EM Sérgio Abranches, traz os mesmos 26 contos lançados em “Olhos de carvão” (2017), mas, nas palavras do próprio autor, “lapidados e relapidados”. Também foram incluídos cinco poemas inéditos (leia um deles) que transitam entre o real e o imaginário.

O tempo quando para

alisa outros lugares

azulejados pomares

repleto de cor púrpura

para com o tempo

a ventania dos meus anos

tantos que nem faço mais

planos

O tempo se parasse

atravessaria planos faria ver

outros tantos desencantos

que a idade esconde

O tempo revela

quem se esconde à frente

de falsos planos

de vida eterna

Aí vem os amores tardios

as tardes amarelas

os sons polifônicos

a dureza do branco

e a cor e a cor e a cor

destruindo ossos

aos poucos demolindo

poços

de luz e memória

Os sonhos de vastidão

tempo para

os bolos de linha

tempo desfaz

os vasos de sono

tempo encharca

o som de veias abertas

tempo traz

e o corpo carrega a mágoa

dos amores ambíguos

o corpo amarra o tempo à morte

faz rodar a carretilha o carrilhão

mesmo com o mar em calmaria

o corpo traz o sangue e o som

desafinado

o tempo sabe ser o portal da ilusão

à espreita disfarça

taquicardia

a mesma de ontem

Um rio de lembranças

Historiadora e professora Luzia Gontijo Divulgação

Neste sábado (31/8), das 10h às 14h, a Vila 211 (rua Estevão Pinto, 211, Serra, BH) sedia o lançamento de “Um filósofo, um rio, uma história quase sem história” (Impressões de Minas / Selo Jubarte), da historiadora e professora Luzia Gontijo. Com 50 páginas, o livro investiga o tempo e a memória a partir das lembranças de uma infância em uma pequena cidade de Minas Gerais.

O projeto gráfico e as colagens são de Rodolfo Rezende, que traz para a obra o conceito de tempo circular de Heráclito. Com um formato inovador de sanfona, medindo 4 metros e meio, o livro pode ser lido de duas formas: um lado apresenta o texto e o outro, as imagens. O design proporciona uma experiência que une filosofia, memória e arte visual.

Capa do livro, Um filósofo, um rio, uma história quase sem história" (Impressões de Minas / Selo Jubarte) Reprodução



“É um livro muito peculiar em seu formato de livro-objeto. Em lugar de minha história ter sido impressa em um livro com páginas que se passam, como a maioria dos livros que vemos nas livrarias, ele se apresenta primeiro como um objeto de arte a ser visto, manipulado, colocado sobre uma mesa e ser lido e apreciado visualmente em grupo, com outras pessoas, com amigos”, afirma Luzia Gontijo, que foi professora de História da Arte na Escola Guignard e atualmente ministra cursos de História e Teoria da Arte.

“E não é um livro de leitura solitária”, conta. “É um livro que pede companhia, propõe um jogo de alguém ler alto e outras pessoas circularem pela narrativa visual, por exemplo. Ele propõe que se criem jogos com ele, novas formas de ler junto”, complementa a autora.



Sabará celebra literatura e diversidade

A 10ª Festa Literária de Sabará (FLIS) começou na sexta-feira e vai até este domingo celebrando na cidade histórica a diversidade literária com atividades para todas as idades, incluindo romance, poesia e literatura infantil. Uma das atrações é a embalagem de Pão e Poesia, promovida pela Distribuidora Eu Amo Pão, que oferecerá poemas inspiradores para acompanhar o café da manhã dos visitantes.

Carla Madeira na ABL e na Flip

Best seller com “Tudo é rio”, “A natureza da mordida” e “Véspera”, a escritora mineira Carla Madeira tem dois compromissos no Rio de Janeiro nas próximas semanas. Na terça-feira (3/9), ela faz palestra na Academia Brasileira de Letras sobre a sua obra no ciclo “O que eu sei dela”, com a coordenação de Rosiska Darcy de Oliveira.

A fala de Carla na ABL terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da academia. Em outubro, ela estará na programação oficial da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que será realizada de 9 a 13 na cidade histórica fluminense.